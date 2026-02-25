Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

TRAGÉDIA V KOMÁRNE: Z Klientskeho centra spadla na ľudí strecha, zomrela jedna osoba a ďalšie dve utrpeli zranenia.



Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



TRAGÉDIA V KOMÁRNE: Z Klientskeho centra spadla na ľudí strecha

 

Z budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadla časť strechy. Podľa doteraz zistených informácií prišla o život jedna osoba a zranené sú dve osoby. Jednu previezli s ťažkým poranením chrbtice do nemocnice v Nových Zámkoch, druhá má ľahšie poranenie hlavy. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred Klientskym centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony,“ reagoval minister na sociálnej sieti.


 

TRAGÉDIA V KOMÁRNE

Správu budeme aktualizovať


