Streda 25.2.2026
25. februára 2026
Protestujúci počas diskusie Fica so študentmi hlučne vyjadrovali nesúhlas s jeho politikou, pustili sa aj do Kaliňáka a Gedru – VIDEO
Niekoľko desiatok mladých ľudí protestovalo počas diskusie predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave. Na ulici v ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) -
Niekoľko desiatok mladých ľudí protestovalo počas diskusie predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave. Na ulici v blízkosti Západoslovenského múzea, kde diskusia prebiehala, hlučným spôsobom vyjadrovali nesúhlas s politikou Roberta Fica a dožadovali sa otvorenej diskusie, na ktorú by neboli pozývané len vybrané školy.
K protestujúcim prišli riaditeľ Úradu vlády SR Juraj Gedra a predseda Zboru poradcov predsedu vlády Erik Kaliňák. Na proteste bolo vidieť aj zástupcov strany Demokrati, vrátane kandidátky na post primátorky Trnavy za Demokratov Ľubice Horváthovej.
„Vy protestujete proti tomu, aby Robert Fico diskutoval s mladými ľuďmi. Nemôžete začať diskusiu tým, že niekoho označíte za kolaboranta,“ reagoval na transparenty a pokriky Juraj Gedra. Erik Kaliňák odmietol výčitky, že na diskusiu sú pozývaní len študenti z vybraných škôl, ako aj to, že ide o politické debaty.
„Nie je to pravda, že diskutuje len s vybranými školami. A nie je pravda ani to, že by nebola diskusia vedená apoliticky. Úvodné slovo je úplne jasné z pozície premiéra, ale ak prídu otázky, ktoré sú politické, tak áno, aj odpoveď je politická,“ povedal Kaliňák. Jakub Filek zo Študentskej klubovne v Žiline sa posťažoval, že ho doteraz na žiadnu študentskú diskusiu s predsedom vlády nepustili, na čo Kaliňák reagoval, že séria diskusií je len na začiatku a určite príde aj do Žiliny.
Predseda vlády Robert Fico sa so študentmi v Trnave stretol pred rokovaním vlády, ktorá v stredu zasadá v Smoleniciach. Ulica popri múzeu bola políciou z bezpečnostných dôvodov uzatvorená, protestujúci dostali priestor na Kapitulskej ulici.
