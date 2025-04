Ľudia budú môcť žiadať vrátenie pokút za porušenie protipandemických opatrení v čase COVID-19

Prílohy k žiadosti

9.4.2025 (SITA.sk) - Parlament v stredu schválil vládny návrh zákona o odškodňovaní fyzických osôb, ktorý upravuje proces vrátenia pokút a nákladov spojených s protipandemickými opatreniami.Zákon podľa ministerstva vnútra reflektuje programové vyhlásenie vlády, ktoré sa zaviazalo k obnove dôvery občanov v štátne inštitúcie a zabezpečeniu spravodlivosti v súvislosti s opatreniami prijatými počas pandemického obdobia, ako aj nálezy Ústavného súdu SR a upozornenia verejného ochrancu práv. Zákon nadobudne účinnosť 1. mája.„Ministerstvo vnútra SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva vytvoria vzory žiadostí, v rámci ktorých bude možné žiadať o vrátenie finančných prostriedkov za pokuty uložené políciou, okresnými úradmi, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, mestskými a obecnými policajtmi v období od 12. marca 2020 do 15. septembra 2023. Vrátenie finančných prostriedkov sa bude týkať aj nákladov na stravovanie v karanténnych zariadeniach,“ informoval tlačový odbor ministerstva vnútra.Podanie žiadosti bude podmienené predložením relevantných dokladov, ako sú rozhodnutia o udelenej pokute, bločky, faktúry alebo potvrdenia o úhrade.Prílohou k žiadosti o odškodnenie budú aj fotokópie týchto dokladov. Ak žiadateľ nebude disponovať právoplatným rozhodnutím alebo blokom, tieto doklady nahradí čestným vyhlásením, ktoré priloží k žiadosti o odškodnenie.Odškodnenie za priestupky uložené políciou a okresnými úradmi bude vyplácať ministerstvo vnútra, pre tento účel sprístupní formulár na podanie žiadosti.Ministerstvo vnútra bude zároveň prijímať žiadosti repatriantov o vrátenie zaplateného stravného v súvislosti s umiestnením do povinnej karantény.Za pokuty uložené úradmi verejného zdravotníctva si budú fyzické osoby žiadosti o odškodnenie uplatňovať u príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, za pokuty uložené obecnou alebo mestskou políciou si fyzická osoba uplatní žiadosť o odškodnenie u príslušného mesta či obce.Termín na predloženie dokladov bude do 31. októbra 2025. Ak bude žiadosť kompletná, finančné prostriedky budú vyplatené do 60 dní od jej doručenia. Odškodnenie sa bude týkať aj zaplatených trov priestupkového konania, súdnych trov, trov exekučných konaní a úrokov z omeškania.Samosprávy podľa rezortu vnútra neutrpia finančnú ujmu v súvislosti s týmto zákonom, pretože finančné prostriedky vynaložené na odškodnenie žiadateľov im budú na základe žiadosti kompenzované zo strany ministerstva financií