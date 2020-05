11:44 Univerzitná nemocnica Martin (UNM) po dočasných obmedzeniach súvisiacich s koronavírusovou pandémiou, obnovuje plánované operácie. Napriek pozitívnemu epidemiologickému vývoju ochoreniu na Slovensku sa pacienti musia pripraviť na prísne pravidlá a presne stanovené podmienky nariadené hlavným hygienikom.

11:23 Vyše 8200 repatriantov vybavili bratislavskí policajti od začiatku apríla do 11. mája na hraničných priechodoch v Bratislavskom kraji. Každú osobu, ktorá vstúpila na naše územie počas mimoriadnych opatrení museli zaevidovať.

Ako informovala bratislavská krajská polícia, od 6. apríla najvyšší počet občanov, ktorí individuálne prešli do karanténneho zariadenia, bolo na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee, a to až 5 343 osôb. V poradí druhým najviac využívaným hraničným priechodom v rámci Slovenskej republiky bol priechod Petržalka – Berg, kde zaevidovali 2 816 ľudí. V prípade hraničného priechodu Čunovo – Rajka to bolo 51 osôb. Repatriantov následne sprevádzali do štátnych karanténnych zariadení.

“V uvedenom období policajti Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zrealizovali len za 12 dní celkovo 81 doprovodov vozidiel do 28 obcí a miest v rámci Slovenska. Pri tejto služobnej činnosti najazdili viac ako 51 000 km,” informovala polícia.