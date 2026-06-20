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20. júna 2026
Svetový šampionát čaká jubilejný 1000. zápas. Nemci sa postavia húževnatému Pobrežiu Slonoviny, Švédi zase Holanďanom
Tagy: MS vo futbale 2026
Národy sa môžu pripojiť k spoluorganizátorom Spojeným štátom a Mexiku, ktorí už vedia, že si zahrajú v šestnásťfinále. Nemecko sa na majstrovstvách sveta vo futbale stretne so silným tímom ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Národy sa môžu pripojiť k spoluorganizátorom Spojeným štátom a Mexiku, ktorí už vedia, že si zahrajú v šestnásťfinále.
Nemecko sa na majstrovstvách sveta vo futbale stretne so silným tímom Pobrežia Slonoviny, pričom víťaz má zaručený postup do vyraďovacej fázy, a to isté platí aj pre Švédsko.
Tieto tri národy sa môžu pripojiť k spoluorganizátorom Spojeným štátom a Mexiku, ktorí už vedia, že si zahrajú v šestnásťfinále.
Nemecko v úvodnom zápase rozdrvilo debutantov z Curacaa 7:1 a ak zdolá aktuálneho súpera v Toronte a Ekvádor nezdolá najmenšiu krajinu v histórii MS v Kansas City, bude potvrdené ako víťaz skupiny E.
Postup do vyraďovacej fázy by bol pre nich úľavou, keďže sa tam prekvapivo nedostali od svojho štvrtého triumfu na svetovom šampionáte v roku 2014.
"Rýchlosť je jednou z ich najsilnejších stránok a myslím si, že to robia azda najlepšie," povedal tréner Julian Nagelsmann a vyzdvihol krídelníka z Pobrežia Slonoviny Nicolasa Pépého. "Počas posledného zápasu bol všade."
Švédsko sa stretne s Holandskom v Houstone s vedomím, že víťazstvo mu zabezpečí miestenku vo vyraďovacej fáze. Bolo by to niečo mimoriadne, keďže sa Škandinávci na MS kvalifikovali cez Ligu národov.
Tréner Severanov Graham Potter varoval, že švédsky útočník Alexander Isak bude s postupom turnaja "silnejší a silnejší".
Na jeho pomery mal slabšiu sezónu prerušovanú častými zraneniami. Do Liverpoolu prestúpil z Newcastlu United za rekordných 125 miliónov libier (približne 144 112 500 eur).
Na svetovom šampionáte však mal silný štart, keď strelil jeden gól a prihral na ďalšie dva počas drvivého triumfu 5:1 nad Tuniskom.
"Väčšina futbalistov by povedala, že potrebuje určitý čas a zápasy, aby sa dostali na vrcholnú úroveň, takže sme sa museli snažiť Alexa pozdvihnúť. Myslím si, že od neho môže prísť ešte viac," chválil ho Potter.
História sa zapíše v ďalšom dueli, keď Japonsko nastúpi proti Tunisku v mexickom Monterrey v jubilejnom 1000. zápase na majstrovstvách sveta vo futbale.
Hajime Moriyasu varoval svoj tím, že sa budú musieť vyrovnať intenzite afrického tímu, ktorý bol nadšený príchodom trénera Hervého Renarda po tom, čo sa Sabri Lamouchi stal prvým trénerom v histórii MS, ktorý bol prepustený už po prvom zápase.
Zdroj: SITA.sk - Svetový šampionát čaká jubilejný 1000. zápas. Nemci sa postavia húževnatému Pobrežiu Slonoviny, Švédi zase Holanďanom © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko sa na majstrovstvách sveta vo futbale stretne so silným tímom Pobrežia Slonoviny, pričom víťaz má zaručený postup do vyraďovacej fázy, a to isté platí aj pre Švédsko.
Tieto tri národy sa môžu pripojiť k spoluorganizátorom Spojeným štátom a Mexiku, ktorí už vedia, že si zahrajú v šestnásťfinále.
Posledný postup pred 12 rokmi
Nemecko v úvodnom zápase rozdrvilo debutantov z Curacaa 7:1 a ak zdolá aktuálneho súpera v Toronte a Ekvádor nezdolá najmenšiu krajinu v histórii MS v Kansas City, bude potvrdené ako víťaz skupiny E.
Postup do vyraďovacej fázy by bol pre nich úľavou, keďže sa tam prekvapivo nedostali od svojho štvrtého triumfu na svetovom šampionáte v roku 2014.
"Rýchlosť je jednou z ich najsilnejších stránok a myslím si, že to robia azda najlepšie," povedal tréner Julian Nagelsmann a vyzdvihol krídelníka z Pobrežia Slonoviny Nicolasa Pépého. "Počas posledného zápasu bol všade."
Na MS ani nemuseli byť
Švédsko sa stretne s Holandskom v Houstone s vedomím, že víťazstvo mu zabezpečí miestenku vo vyraďovacej fáze. Bolo by to niečo mimoriadne, keďže sa Škandinávci na MS kvalifikovali cez Ligu národov.
Tréner Severanov Graham Potter varoval, že švédsky útočník Alexander Isak bude s postupom turnaja "silnejší a silnejší".
Na jeho pomery mal slabšiu sezónu prerušovanú častými zraneniami. Do Liverpoolu prestúpil z Newcastlu United za rekordných 125 miliónov libier (približne 144 112 500 eur).
Na svetovom šampionáte však mal silný štart, keď strelil jeden gól a prihral na ďalšie dva počas drvivého triumfu 5:1 nad Tuniskom.
"Väčšina futbalistov by povedala, že potrebuje určitý čas a zápasy, aby sa dostali na vrcholnú úroveň, takže sme sa museli snažiť Alexa pozdvihnúť. Myslím si, že od neho môže prísť ešte viac," chválil ho Potter.
História sa zapíše v ďalšom dueli, keď Japonsko nastúpi proti Tunisku v mexickom Monterrey v jubilejnom 1000. zápase na majstrovstvách sveta vo futbale.
Hajime Moriyasu varoval svoj tím, že sa budú musieť vyrovnať intenzite afrického tímu, ktorý bol nadšený príchodom trénera Hervého Renarda po tom, čo sa Sabri Lamouchi stal prvým trénerom v histórii MS, ktorý bol prepustený už po prvom zápase.
Zdroj: SITA.sk - Svetový šampionát čaká jubilejný 1000. zápas. Nemci sa postavia húževnatému Pobrežiu Slonoviny, Švédi zase Holanďanom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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