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13. júla 2026

Ľudia, ktorý mali byť chránení proti deportácií, boli napriek tomu vyhostení z USA


Tagy: imigranti v USA

Program DACA, spustený v roku 2012, mal chrániť približne 500 000 mladých prisťahovalcov. Viacerí príjemcovia programu DACA, ktorý mal chrániť mladých prisťahovalcov prichádzajúcich do USA ako deti ...



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aptopix_mexico_migrants_36280 scaled 1 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Program DACA, spustený v roku 2012, mal chrániť približne 500 000 mladých prisťahovalcov.


Viacerí príjemcovia programu DACA, ktorý mal chrániť mladých prisťahovalcov prichádzajúcich do USA ako deti pred deportáciou, boli napriek tomu vyhostení počas administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Medzi nimi je aj José Contreras, ktorý bol deportovaný do Hondurasu napriek tomu, že sa spoliehal na ochranu programu.

„Boli na mňa pozerať, akoby som mal tretie oko,“ povedal Contreras o reakcii úradníkov, keď žiadal o predĺženie pobytu kvôli narodení prvého dieťaťa.

Deportovali ho v ten istý deň, no po 118 dňoch sa vrátil späť na základe súdneho rozhodnutia. Podobný osud postihol aj Mariu de Jesus Estradu, ktorá bola deportovaná do Mexika po tom, čo ju na imigračnom pojednávaní zatkli pred očami jej dcéry. Obaja, Contreras aj Estrada, boli podľa úradov deportovaní na základe starších deportačných príkazov, no súdy ich vyhostenie označili za nezákonné a nariadili ich návrat do USA.

„Prípady Contrerasa a Estrady sú dôkazom nezákonného a neľudského zneužívania zákona touto administratívou,“ uviedla právnička Stacy Tolchin, ktorá ich zastupovala. Trumpova administratíva sa podľa aktivistov snaží program DACA rozložiť prostredníctvom zdržaní, zamietnutí, zadržaní a deportácií.

„Vidíme, ako táto administratíva rozkladá DACA,“ povedal Todd Schulte, prezident advokačnej skupiny FWD.us.

Program DACA, spustený v roku 2012, mal chrániť približne 500 000 mladých prisťahovalcov, známych ako „dreamers“, ktorí prišli do USA ako deti a nemajú občianstvo ani trvalý pobyt. Napriek tomu, že Trump sa snažil program zrušiť, súdy mu v tom zabránili a teraz vyzýva Kongres na trvalé riešenie imigračnej situácie.


Zdroj: SITA.sk - Ľudia, ktorý mali byť chránení proti deportácií, boli napriek tomu vyhostení z USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: imigranti v USA
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