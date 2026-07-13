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13. júla 2026
Podvod pripravil obec Betliar o desaťtisíce eur. Starostka chce škodu uhradiť z vlastného majetku
Podľa zápisnice bola vtedy starostka podvodnými praktikami navedená na prevod finančných prostriedkov z účtov obce. Obec Betliar prišla o desaťtisíce eur, starostka naletela ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Podľa zápisnice bola vtedy starostka podvodnými praktikami navedená na prevod finančných prostriedkov z účtov obce.
Obec Betliar prišla o desaťtisíce eur, starostka naletela podvodníkom. Ako vyplýva zo zápisnice z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Betliar, ktoré sa konalo pred niekoľkými dňami, starostka obce Helena Kúkelová na tomto zasadnutí oboznámila prítomných s mimoriadnou udalosťou, ktorá sa stala 30. júna 2026. Podľa zápisnice bola vtedy starostka podvodnými praktikami navedená na prevod finančných prostriedkov z účtov obce.
„Po odhalení, že ide o podvod, bolo podané trestné oznámenie. Starostka popísala, ako k udalosti došlo, o krokoch, ktoré urobila pre vrátenie platieb späť. Bola vykonaná mimoriadna kontrola hlavným kontrolórom,” uvádza sa v zápisnici s tým, že vec vyšetruje polícia. Starostka chce škodu spôsobenú podvodom vrátiť do konca volebného obdobia zo svojich vlastných peňazí, a to bez ohľadu na priebeh a ukončenie vyšetrovania. Podľa informácií, ktoré priniesla televízia JOJ, podvodníci starostku kontaktovali telefonicky, prostredníctvom e-mailov aj videohovoru.
Taktiež jej poslali falošné preukazy s reálne existujúcimi menami. Podľa Kúkelovej slov trval nátlak a usmerňovanie, čo má urobiť, bezmála šesť hodín. Zakázali jej tiež o prípade s kýmkoľvek hovoriť, tvrdili, že to má predísť zmareniu vyšetrovania. Na to, aby mohla starostka vrátiť stratené prostriedky obci, začala podľa televízie JOJ s rozpredávaním osobného majetku.
V rámci zasadnutia boli zodpovedané aj otázky poslancov a prítomných občanov, poslanci pritom vyjadrili nespokojnosť, že neboli bezodkladne informovaní o situácii. Miestni poslanci tiež vzali na vedomie informáciu o tejto mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa podvodníkom podarilo odcudziť z účtov obce sumu takmer 118-tisíc eur. Z týchto peňazí sa vrátilo obci späť čosi vyše 20-tisíc eur.
„V uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie, v ktorom je starostka Helena Kúkelová poškodenou,” píše sa v zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu hlavného kontrolóra obce z mimoriadnej kontroly zo 6. júla tohto roka, a tiež záväzok starostky uhradiť pohľadávky z vlastných prostriedkov do konca volebného obdobia a vzniknutú škodu si vymáhať v trestnom konaní.
Jednohlasne odsúhlasili aj opatrenie, ktoré má predísť možnosti opakovania takejto situácie, a to doplnenie dvoch overovateľov transakcií na bankových účtoch až do vyšetrenia trestného činu. Ide o zástupcu starostky Branislava Luxa a jedného z poslancov Ľubomíra Zatrocha.
Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, príslušníci Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave začali trestné stíhanie pre prečin podvodu. „Podľa doterajších zistení mala byť osoba zástupcu poškodenej obce telefonicky kontaktovaná inými osobami vydávajúcimi sa za vyšetrovateľa Policajného zboru a pracovníka Národnej banky Slovenska, ktorí ju pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov pred ich zneužitím presvedčili na vykonanie viacerých bankových prevodov na súkromné účty,” ozrejmila krajská policajná hovorkyňa s tým, že takto bola spôsobená škoda vyše 110-tisíc eur. „Na základe doposiaľ vykonaných úkonov a včasnej reklamácie bankových prevodov sa podarilo zabezpečiť vrátenie časti finančných prostriedkov vo výške približne 20 000 eur na účet poškodenej obce,” dodala Ivanová.
Polícia podľa jej slov vo veci naďalej vykonáva potrebné procesné úkony, cieľom je riadne objasniť všetky okolnosti prípadu. Páchateľovi či páchateľom za prečin podvodu hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky. „Opätovne upozorňujeme na podvodné konania páchateľov, ktorí sa snažia vylákať finančné prostriedky rôznymi spôsobmi,”upozornila na záver polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podvod pripravil obec Betliar o desaťtisíce eur. Starostka chce škodu uhradiť z vlastného majetku © SITA Všetky práva vyhradené.
Obec Betliar prišla o desaťtisíce eur, starostka naletela podvodníkom. Ako vyplýva zo zápisnice z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Betliar, ktoré sa konalo pred niekoľkými dňami, starostka obce Helena Kúkelová na tomto zasadnutí oboznámila prítomných s mimoriadnou udalosťou, ktorá sa stala 30. júna 2026. Podľa zápisnice bola vtedy starostka podvodnými praktikami navedená na prevod finančných prostriedkov z účtov obce.
Škodu chce uhradiť zo svojich peňazí
„Po odhalení, že ide o podvod, bolo podané trestné oznámenie. Starostka popísala, ako k udalosti došlo, o krokoch, ktoré urobila pre vrátenie platieb späť. Bola vykonaná mimoriadna kontrola hlavným kontrolórom,” uvádza sa v zápisnici s tým, že vec vyšetruje polícia. Starostka chce škodu spôsobenú podvodom vrátiť do konca volebného obdobia zo svojich vlastných peňazí, a to bez ohľadu na priebeh a ukončenie vyšetrovania. Podľa informácií, ktoré priniesla televízia JOJ, podvodníci starostku kontaktovali telefonicky, prostredníctvom e-mailov aj videohovoru.
Taktiež jej poslali falošné preukazy s reálne existujúcimi menami. Podľa Kúkelovej slov trval nátlak a usmerňovanie, čo má urobiť, bezmála šesť hodín. Zakázali jej tiež o prípade s kýmkoľvek hovoriť, tvrdili, že to má predísť zmareniu vyšetrovania. Na to, aby mohla starostka vrátiť stratené prostriedky obci, začala podľa televízie JOJ s rozpredávaním osobného majetku.
V rámci zasadnutia boli zodpovedané aj otázky poslancov a prítomných občanov, poslanci pritom vyjadrili nespokojnosť, že neboli bezodkladne informovaní o situácii. Miestni poslanci tiež vzali na vedomie informáciu o tejto mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa podvodníkom podarilo odcudziť z účtov obce sumu takmer 118-tisíc eur. Z týchto peňazí sa vrátilo obci späť čosi vyše 20-tisíc eur.
„V uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie, v ktorom je starostka Helena Kúkelová poškodenou,” píše sa v zápisnici. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu hlavného kontrolóra obce z mimoriadnej kontroly zo 6. júla tohto roka, a tiež záväzok starostky uhradiť pohľadávky z vlastných prostriedkov do konca volebného obdobia a vzniknutú škodu si vymáhať v trestnom konaní.
Trestné stíhanie pre prečin podvodu
Jednohlasne odsúhlasili aj opatrenie, ktoré má predísť možnosti opakovania takejto situácie, a to doplnenie dvoch overovateľov transakcií na bankových účtoch až do vyšetrenia trestného činu. Ide o zástupcu starostky Branislava Luxa a jedného z poslancov Ľubomíra Zatrocha.
Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, príslušníci Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave začali trestné stíhanie pre prečin podvodu. „Podľa doterajších zistení mala byť osoba zástupcu poškodenej obce telefonicky kontaktovaná inými osobami vydávajúcimi sa za vyšetrovateľa Policajného zboru a pracovníka Národnej banky Slovenska, ktorí ju pod zámienkou ochrany finančných prostriedkov pred ich zneužitím presvedčili na vykonanie viacerých bankových prevodov na súkromné účty,” ozrejmila krajská policajná hovorkyňa s tým, že takto bola spôsobená škoda vyše 110-tisíc eur. „Na základe doposiaľ vykonaných úkonov a včasnej reklamácie bankových prevodov sa podarilo zabezpečiť vrátenie časti finančných prostriedkov vo výške približne 20 000 eur na účet poškodenej obce,” dodala Ivanová.
Polícia podľa jej slov vo veci naďalej vykonáva potrebné procesné úkony, cieľom je riadne objasniť všetky okolnosti prípadu. Páchateľovi či páchateľom za prečin podvodu hrozí trest odňatia slobody až na štyri roky. „Opätovne upozorňujeme na podvodné konania páchateľov, ktorí sa snažia vylákať finančné prostriedky rôznymi spôsobmi,”upozornila na záver polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podvod pripravil obec Betliar o desaťtisíce eur. Starostka chce škodu uhradiť z vlastného majetku © SITA Všetky práva vyhradené.
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