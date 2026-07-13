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13. júla 2026
Ukrajina podľa médií zaútočila na ropný sklad v Rusku, explózie hlásili aj pri Moskve
Ukrajinské drony podľa dostupných správ zasiahli ropný sklad na juhu Ruska. V noci na pondelok boli zároveň hlásené explózie v Moskovskej oblasti, kde zasahovala protivzdušná obrana. Ukrajina v noci na ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské drony podľa dostupných správ zasiahli ropný sklad na juhu Ruska. V noci na pondelok boli zároveň hlásené explózie v Moskovskej oblasti, kde zasahovala protivzdušná obrana.
Ukrajina v noci na nedeľu podľa monitorovacích kanálov zaútočila na ropný sklad v ruskom Stavropoľskom kraji. Ako referuje web Kyiv Independent, terčom mal byť areál spoločnosti Lukoil-Jugnefťprodukt, kde po zásahu vypukol požiar.
Telegramový kanál Exilenova Plus informoval, že sklad po útoku zachvátili plamene. Nezávislý ruský portál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedol, že údery zasiahli oblasť pri obci Vjazniki. Informácie bezprostredne nebolo možné nezávisle overiť.
Neskôr v priebehu noci boli podľa rovnakého zdroja hlásené aj explózie v meste Solnečnogorsk v Moskovskej oblasti, kde zasahovala ruská protivzdušná obrana. Podľa tamojšieho gubernátora Andreja Vorobiova útoky dronov v Moskovskej oblasti zabili troch ľudí. „V osade Pionerskij boli traja ľudia zabití a traja ďalší zranení v dôsledku pádu dronu,“ uviedol Vorobiov na Telegrame a dodal, že ďalší dvaja boli zranení v inej časti regiónu.
Podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) vypukol už niekoľko dní predtým rozsiahly požiar v ropnom sklade Stavropoľskaja pri obci Vjazniki. SBU zároveň uviedla, že ukrajinské drony zasiahli aj zariadenie Krasnaja Zvezda v Tverskej oblasti, kde takisto vznikol požiar.
Ukrajina pravidelne podniká útoky na vojenskú infraštruktúru v Rusku a na okupovaných územiach s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi pred niekoľkými dňami uviedol, že ukrajinské drony zasiahli v Azovskom mori 21 ruských tankerov a ďalších sedem plavidiel.
O deň neskôr oznámil zničenie ďalších 14 ruských lodí a vyhlásil, že Ukrajina pokračuje v likvidácii ruskej „tieňovej flotily“, ktorá podľa Kyjeva pomáha financovať vojnu proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina podľa médií zaútočila na ropný sklad v Rusku, explózie hlásili aj pri Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina v noci na nedeľu podľa monitorovacích kanálov zaútočila na ropný sklad v ruskom Stavropoľskom kraji. Ako referuje web Kyiv Independent, terčom mal byť areál spoločnosti Lukoil-Jugnefťprodukt, kde po zásahu vypukol požiar.
Telegramový kanál Exilenova Plus informoval, že sklad po útoku zachvátili plamene. Nezávislý ruský portál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedol, že údery zasiahli oblasť pri obci Vjazniki. Informácie bezprostredne nebolo možné nezávisle overiť.
Neskôr v priebehu noci boli podľa rovnakého zdroja hlásené aj explózie v meste Solnečnogorsk v Moskovskej oblasti, kde zasahovala ruská protivzdušná obrana. Podľa tamojšieho gubernátora Andreja Vorobiova útoky dronov v Moskovskej oblasti zabili troch ľudí. „V osade Pionerskij boli traja ľudia zabití a traja ďalší zranení v dôsledku pádu dronu,“ uviedol Vorobiov na Telegrame a dodal, že ďalší dvaja boli zranení v inej časti regiónu.
An interesting phenomenon occurred in Russia after a drone explosion; the fire created a second sun that gave the impression of a sunrise.☀️ pic.twitter.com/EXJRRaAweW
— Jarek (@Jarek2025) July 13, 2026
Podľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) vypukol už niekoľko dní predtým rozsiahly požiar v ropnom sklade Stavropoľskaja pri obci Vjazniki. SBU zároveň uviedla, že ukrajinské drony zasiahli aj zariadenie Krasnaja Zvezda v Tverskej oblasti, kde takisto vznikol požiar.
Ukrajina pravidelne podniká útoky na vojenskú infraštruktúru v Rusku a na okupovaných územiach s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy pokračovať vo vojne. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi pred niekoľkými dňami uviedol, že ukrajinské drony zasiahli v Azovskom mori 21 ruských tankerov a ďalších sedem plavidiel.
O deň neskôr oznámil zničenie ďalších 14 ruských lodí a vyhlásil, že Ukrajina pokračuje v likvidácii ruskej „tieňovej flotily“, ktorá podľa Kyjeva pomáha financovať vojnu proti Ukrajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina podľa médií zaútočila na ropný sklad v Rusku, explózie hlásili aj pri Moskve © SITA Všetky práva vyhradené.
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