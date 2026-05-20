20. mája 2026
Až 82 % tehotných žien trápi pálenie záhy. Polovica z nich ho zažíva denne
Tagy: Pálenie záhy PR Prieskum Tehotenstvo
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Prejavuje sa nepríjemným pálením za hrudnou kosťou, tlakom v oblasti žalúdka či kyslou chuťou v ústach. Hoci ide o bežný problém, jeho intenzita a frekvencia sa môžu výrazne líšiť. Niekedy ide len o občasný diskomfort, inokedy o stav, ktorý zasahuje do každodenného fungovania.
Pálenie záhy sa najčastejšie objavuje po jedle, pri ležaní alebo v noci. Spúšťačom môžu byť napríklad nevhodný spôsob stravovania (mastné či ťažké jedlá, veľké porcie), zvýšený vnútrobrušný tlak pri obezite, užívanie niektorých liekov, tehotenstvo alebo stres. Pomôcť môže úprava jedálnička, menšie a častejšie porcie, dostatočný pitný režim či vyhýbanie sa ležaniu bezprostredne po jedle. Ak problémy pretrvávajú, je vhodné konzultovať ich s odborníkom.
V tehotenstve ide o veľmi častý problém
Počas tehotenstva môžu tieto nepríjemné prejavy prichádzať častejšie. Vplyv hormonálnych zmien a rastúcej maternice spôsobuje, že žalúdočná šťava sa ľahšie vracia späť do pažeráka.
"Pálenie záhy patrí medzi veľmi časté ťažkosti počas tehotenstva. Súvisí najmä s hormonálnymi zmenami, ktoré uvoľňujú svalstvo tráviaceho traktu, ale aj s tlakom rastúcej maternice na žalúdok. Intenzita problémov sa často zvyšuje s postupujúcim tehotenstvom," vysvetľuje gynekologička MUDr. Petra Straková.
Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu pre spoločnosť Zentiva, podľa ktorých trpelo počas tehotenstva pálením záhy až 82 % žien. Najčastejšie sa pálenie záhy objavovalo v druhom a treťom trimestri, teda v období, keď je tehotenstvo fyzicky náročnejšie.
Nie je to len občasný diskomfort
Výsledky zároveň ukazujú, že nejde o ojedinelý problém. Až 9 z 10 tehotných žien, ktoré majú problémy s pálením záhy, zažíva tieto ťažkosti niekoľkokrát týždenne, pričom polovica dokonca denne alebo takmer denne. Častým problémom je aj ich výskyt v noci. Pri ležaní ho uviedlo 46 % žien, čo znamená, že pálenie záhy môže výrazne ovplyvniť kvalitu spánku práve v období, kedy je oddych pre telo mimoriadne dôležitý.
"Z pohľadu praxe všeobecného lekára vidíme, že pacienti často prichádzajú až vtedy, keď ich ťažkosti začnú výraznejšie obmedzovať. Tento problém pritom netreba podceňovať. Aj keď ide o častý jav, jeho pravidelný výskyt môže znižovať kvalitu života a signalizovať potrebu úpravy režimu alebo liečby," hovorí všeobecná lekárka MUDr. Silvia Masaryková.
Ženy problém často normalizujú
Napriek tomu, že ide o časté a opakované ťažkosti, mnohé ženy ich vnímajú ako prirodzenú súčasť tehotenstva. A práve to je jeden z dôvodov, prečo ich často neriešia. Až 78 % žien, ktoré počas tehotenstva trpeli pálením záhy, si myslí, že ide o bežný jav, s ktorým sa nedá veľa robiť. Najčastejšie preto, že ho nepovažujú za dostatočne závažný. Významnou bariérou je aj obava o bezpečnosť dieťaťa. Tú uviedlo približne 70 % žien.
Ako si uľaviť od týchto ťažkostí počas tehotenstva
Počas tehotenstva kombinujú ženy viacero prístupov, ktoré im pomáhajú zmierniť nepríjemné príznaky. Základom sú režimové opatrenia, napríklad úprava stravy, vyhýbanie sa ťažkým jedlám či spánok s vyvýšenou hornou časťou tela.
Popri nich dnes existujú aj rôzne možnosti liečby. Je však dôležité vedieť, že jednotlivé typy riešení nepôsobia rovnako. Niektoré prinášajú rýchlu úľavu pri náhlych ťažkostiach, napríklad po jedle, no ich účinok býva skôr krátkodobý. Iné pôsobia postupne a sú vhodné najmä vtedy, keď sa problémy objavujú pravidelne. Tieto pomáhajú znižovať tvorbu žalúdočnej kyseliny a prinášajú dlhodobejší efekt. V niektorých prípadoch sa využívajú aj liečivá, ktoré cielene znižujú produkciu kyseliny v žalúdku a pri správnom používaní môžu byť vhodné aj počas tehotenstva. Výber by však mal vždy zohľadňovať individuálny zdravotný stav ženy, preto je vhodné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. "Dôležité je, aby ženy vedeli, že existujú možnosti, ako tieto ťažkosti riešiť aj počas tehotenstva. Kľúčové je vybrať vhodné riešenie a poradiť sa s odborníkom. Naším cieľom je preto prinášať informácie, ktoré ženám pomôžu zorientovať sa v dostupných možnostiach a vybrať si riešenie, ktoré je pre ne bezpečné a účinné," hovorí Mojmír Krutý, generálny manažér spoločnosti Zentiva.
Pri pálení záhy môžu pomôcť aj tieto jednoduché tipy:
- Jedzte menšie porcie viackrát denne a vyhýbajte sa prejedaniu.
- Žalúdok by ste nemali mať nikdy príliš plný, alebo dlho prázdny.
- Obmedzte mastné, ťažké, kysnuté a veľmi sladké jedlá.
- Obmedzte citrusy, pepermint, koreniny, aromatické jedlá, paradajkový pretlak, sýtené a sladené nápoje, makové jedlá.
- Obmedzte pitie kávy, pretože zvyšuje produkciu kyseliny žalúdočnej.
- Vhodné sú zásadité minerálne vody zbavené bubliniek.
- Spite s mierne vyvýšenou hornou časťou tela.
- Vyhýbajte sa stresu.
O spoločnosti Zentiva
Zentiva prináša zdravie a wellbeing pre všetky generácie. Sme európska spoločnosť, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva vysoko kvalitné a cenovo dostupné lieky pre viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 30 krajinách po celej Európe aj mimo nej. Zentiva má 4 vlastné výrobné závody a širokú sieť externých výrobných partnerov, ktorí zabezpečujú bezpečnosť dodávok. Spoločnosť je vlastnená investičným fondom, rastie a má ambiciózny plán rastu pre nadchádzajúce roky.
Sme tím viac než 5 000 jedinečných talentov, ktorých spája záväzok zaistiť dodávky vysoko kvalitných a cenovo dostupných liekov ľuďom, ktorí ich potrebujú každý deň. Chceme, aby Zentiva bola skvelým miestom na prácu, kde sa každý cíti vítaný a oceňovaný, kde môže byť skutočne sám sebou a prispievať podľa svojich najlepších schopností.
Naše korene siahajú viac než 500 rokov naspäť do malej lekárne v Prahe, ktorá existuje dodnes. Konáme dnes pre udržateľný zajtrajšok, aby Zentiva i naďalej prinášala zdravie a wellbeing pre všetky generácie, najmenej ďalších 500 rokov.
Viac nájdete na www.zentiva.com alebo www.zentiva.sk
O prieskume
Prieskum bol realizovaný pre spoločnosť Zentiva na vzorke 300 mamičiek detí vo veku 0 až 3 roky. Zber dát zabezpečila prieskumná agentúra MNForce prostredníctvom online dotazovania v marci 2026.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Až 82 % tehotných žien trápi pálenie záhy. Polovica z nich ho zažíva denne © SITA Všetky práva vyhradené.
