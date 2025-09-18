|
Štvrtok 18.9.2025
|
18. septembra 2025
Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie, Slovensko v riešení ich problémov napreduje, no stále čelí výzvam – VIDEO
Slovensko oslávilo 15. výročie ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Toto výročie je oslavou zmien v životoch ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré Slovensko vďaka tomuto ...
18.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko oslávilo 15. výročie ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Toto výročie je oslavou zmien v životoch ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré Slovensko vďaka tomuto modernému dokumentu dosiahlo.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pri tejto príležitosti zorganizovali medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 17. septembra v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebral prezident Peter Pellegrini, ktorý vyjadril podporu krokom smerujúcim k pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Zmyslom dohovoru je podľa slov prezidenta to, že sa k pomoci týmto ľuďom zaviaže celá spoločnosť. „Ako krajina sme sa zaviazali, že k ľuďom so zdravotným znevýhodnením budeme pristupovať ako k rovnoprávnym. Že budeme odstraňovať bariéry, ktoré ich oddeľujú od spoločnosti,“ uviedol vo svojom príhovore.
Jeden z najdôležitejších efektov dohovoru je podľa neho zmena pohľadu na ľudí so znevýhodnením. „Nevidíme v nich pacientov, klientov, objekty opatery či starostlivosti, ale predovšetkým rovnoprávnych občanov. Ľudí so svojimi záujmami, názormi, postojmi a potrebami, ale aj s veľkým potenciálom,“ doplnil Pellegrini.
Cieľom konferencie bolo z rôznych uhlov analyzovať, čo všetko sa spoločným úsilím aktérov v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím za 15 rokov podarilo zmeniť a tak skvalitniť ich život. Súčasne sa so zahraničnými hosťami diskutovalo o výzvach, ktoré implementácia dohovoru prináša.
Na konferencii sa zúčastnili zahraniční hostia z Českej republiky, Poľska, Rakúska a Chorvátska. Podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti s implementáciou dohovoru v ich krajinách. Právni experti priblížili aktuálny stav na Slovensku, a tiež výzvy a budúcnosť ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
ÚKOZP zdôraznil, že dohovor má neodmysliteľný dopad na životy všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí tvoria viac ako 15 percent populácie, a tiež na ich blízkych, priateľov, kolegov a celú spoločnosť. Implementácia dohovoru sa odráža v životných príbehoch ľudí. Vďaka dohovoru sa ich cesta v spoločenských a rodinných vzťahoch skvalitňuje a nadobúda dôstojnejší charakter.
„Najdôležitejšou súčasťou konferencie sú samotní ľudia so zdravotným postihnutím, ktorým chceme vytvoriť priestor zdieľať, čo sa v ich živote od ratifikácie dohovoru zlepšilo, ako vnímajú svoje možnosti žiť nezávislým a dôstojným spôsobom, byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia na konferencii odprezentovali svoje jedinečné skúsenosti v rámci samostatného diskusného panela. Súčasne predstavili aj činnosť svojich občianskych združení formou propagačných materiálov. Svoje zručnosti tak pretavili do tvorby „Darčekov s dušou“, ktoré darovali účastníkom konferencie. Konferenciu obohatili aj svojimi umeleckými vystúpeniami.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš povedal, že Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je záväzkom, aby sa zdravotne znevýhodnení ľudia cítili a boli plnohodnotnými členmi spoločnosti. „Nepotrebujú ľútosť, ale príležitosť, a úlohou celej spoločnosti je otvárať týmto ľuďom dvere, aby si dokázali naplniť svoje túžby rovnako ako všetci ostatní,“ dodal minister.
Pripomenul, že na ministerstve počas uplynulých rokov prijali mnohé významné opatrenia pre odkázaných ľudí, ktoré vznikali v dialógu práve s tými, ktorých sa to priamo týka. Rezort práce súčasne pracuje aj na ďalších opatreniach. „Dohovor je most medzi minulosťou, keď sa zdravotne znevýhodnení ľudia cítili vylúčení, a budúcnosťou, v ktorej ich vidíme ako plnohodnotných členov spoločnosti. Urobme všetko pre to, aby tento most nezostal len symbolom,“ vyhlásil Tomáš.
Na záver odbornej konferencie ocenili občianske združenia, ktoré sa svojou prácou a aktivitami najviac zasadili za šírenie myšlienok dohovoru a ich uplatňovanie v praxi.
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prijatý 13. decembra 2006 v sídle OSN v New Yorku a platnosť nadobudol 3. mája 2008. Pre Slovenskú republiku je záväzný od 25. júna 2010.
Zdroj: SITA.sk - Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie, Slovensko v riešení ich problémov napreduje, no stále čelí výzvam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
