Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. septembra 2025

Opozícia zvoláva na utorok 23. septembra ďalšie protesty proti „ožobračovaniu ľudí“


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Protivládne protesty

Progresívne Slovensko, SaS, KDH a



Zdieľať
68c9aa4f32d6a783340208 676x451 18.9.2025 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati zvolávajú na utorok 23. septembra ďalšie protesty „proti ožobračovaniu ľudí“. V Bratislave bude protest o 18:00 na Námestí slobody, opozícia postupne ohlási protesty aj v ďalších mestách po celom Slovensku. O pokračovaní protestných zhromaždení proti ohlásenej konsolidácii verejných financií informovalo mediálne oddelenie Progresívneho Slovenska (PS).


„Stupňujeme tlak na vládu, pretože ich konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim a prinesie jedine Ficovu chudobu. Dotkne sa úplne všetkých - okrem predstaviteľov vlády, ktorí si arogantne zdvojnásobili platy. Idú zaťať sekeru do rodinných rozpočtov, zlikvidovať živnostníkov a pracujúcim zobrať nielen odvody, ale aj voľno. Nechcú, aby to počuli voliči, preto zarezali rozpravu v parlamente. Ale umlčať nás nedokážu. Preto pozývame ľudí na námestia už tento utorok o 18:00. Ukážme Ficovej vláde, že nebudeme ticho,” zdôraznil predseda PS Michal Šimečka.


Podľa predsedu KDH Milana Majerského prakticky celá konsolidácia padne opäť na obyčajných ľudí. „Konsolidácia nemá byť o zdieraní zamestnancov, živnostníkov, pracujúcich ľudí či samospráv, ale o šetrení vlády na svojich výdavkoch. Nespokojnosť občanov je aj našou nespokojnosťou. Stojíme za ľuďmi, za firmami, za živnostníkmi, za samosprávami, nedopustíme totálny úpadok našej krajiny,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Protesty proti oznámenému spôsobu konsolidácie sa konali už tento týždeň v 16 slovenských mestách. Okrem Progresívneho Slovenska sa k ich organizovaniu pripojili aj KDH, SaS a mimoparlamentní Demokrati. Hnutie Slovensko na protestné zhromaždenia neprizvali.



Zdroj: SITA.sk - Opozícia zvoláva na utorok 23. septembra ďalšie protesty proti „ožobračovaniu ľudí“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Protivládne protesty
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie, Slovensko v riešení ich problémov napreduje, no stále čelí výzvam – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 