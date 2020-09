Mark Dann novinkou Take Me Home poplietol hlavu herečke Karin Qayumovej

Spolupráca s Mirom Jarošom

Klip sa natáčal v Bratislave aj Ružinej



Mark Dann

... vlastným menom Marek Danko, je klavirista, skladateľ a hudobný producent pôsobiaci na Slovensku. Je držiteľom niekoľkých zlatých a platinových platní. V roku 2019 sa stal Objavom roka na hudobných cenách rádia Európa 2. V tom istom roku bol nominovaný v TOP 3 na Ceny Soza v kategórii – Najúspešnejší mladý autor. Jeho single sa pravidelne objavujú v hudobných rotáciách slovenských rádií. Singel Freedom bol vo svojom období štvrtou najhranejšou SK/CZ skladbou na Slovensku.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mladý, talentovaný skladateľ, hudobník a producent Mark Dann prichádza s novým singlom Take Me Home. Novinka, ktorej ústredná téma je podľa samotného hudobníka láska, sa zrodila počas jarnej karantény, kedy sa celej kultúrnej obci zrušili plánované podujatia.“Bol to až nezvyk, tráviť toľko času doma po všetkých tých rokoch dennodenného cestovania. Zavrel som sa do štúdia a začal som tvoriť. Spontánne mi napadla vyhrávka, na ktorej som začal pracovať a dnes je z toho môj nový singel Take Me Home,” priblížil autor energickej novinky.Na novej piesni s Markom Dannom spolupracoval Miro Jaroš , mimoriadne populárny spevák a Markov kamarát a parťák zároveň. Miro má na svedomí všetky anglické texty skladieb, ktoré Mark Dann doposiaľ vydal a novinka Take Me Home nie je výnimkou.“Mirkove texty sa mi páčia, pretože sú jednoduché a rýchlo zapamätateľné. Aj keď sú v angličtine, tak si ich dokážu zapamätať aj ľudia, u ktorých je tá angličtina slabšia. Napriek tomu, že sa pesnička volá Take Me Home, čo vo voľnom preklade znamená vezmi ma domov, hlavnú úlohu v novinke zohráva ten najhlbší cit.V pesničke sa spieva o láske. Dom nie je domov. Domov je miesto, kde sa cítim dobre s človekom, ktorého milujem,” vysvetľuje mladý producent.Ako je už u Marka Danna zvykom, ku každej skladbe prizve k spolupráci iného speváka či speváčku. “Baví ma objavovať talentovaných ľudí, ktorí milujú hudbu rovnako ako ja,” hovorí a následne prezrádza čí hlas počuť z jeho najnovšieho počinu. “Skúšal som rôzne typy mužských aj ženských hlasov. Dlho som nevedel nájsť “to pravé orechové”. Do pesničky Take Me Home som nakoniec oslovil Jakuba Pružinského, pretože sa mi veľmi páči jeho výraz a farba hlasu.”Take Me Home sa dočkala i vizuálnej podoby a Mark Dann ju priaznivcom naservíroval práve prostredníctvom videoklipu.Námet klipu má na svedomí samotný hudobný producent a odráža ústrednú tému piesne. “Už pri tvorení pesničky som si predstavoval príbeh mladých ľudí,” opisuje svoje predstavy, ktoré následne zhmotnil kameraman Rajmund Petrík. “Rajmund mi pomáhal so strihom aj v klipe Slobodní. Vtedy som zistil, že má pre strih cit a, dokonca, sme sa stali aj kamarátmi. Tentokrát som do jeho rúk vložil ešte väčšiu dôveru a oslovil ho, aby videoklip nakrútil.”Scény klipu sa natáčali v Bratislave a na vypustenej priehrade v obci Ružiná, neďaleko od Markovho rodného Lučenca. Video zobrazuje príbeh mladej lásky a je popretkávané tancom v podaní tanečnej skupiny Wanted, pod taktovkou Števa Chleba. Vedľajšiu rolu si strihol i hlas piesne, Jakub Pružinský.Hlavnej úlohy sa však zhostil samotný autor piesne, pre ktorého to bola premiéra. “V klipe som od začiatku chcel zaujímavých a niečím výnimočných ľudí. Tak isto som potreboval, aby vedeli niektoré situácie zahrať. Preto som oslovil mladú herečku Karin Qayumovú, ktorá vyzerá exoticky a je naozaj skvelá herečka, čo nám na natáčaní pri viacerých situáciách dokázala,” predstavil hudobník nežnejšiu polovičku hlavných úloh, s ktorou vo videoklipe prežil romantické chvíle.O Markovi je známe, že je zadaný už dlhých deväť rokov, svoju vyvolenú Dominiku, dokonca požiadal o ruku. Naskytá sa otázka, či nežiarli snúbenica, keď do sveta púšťa klip, v ktorom láskou zahorí k inej slečne? “Vôbec nie. Moja snúbenica bola počas celého natáčania prítomná za kamerou. Pomáhala nám s produkciou. Prišlo mi to občas čudné, keď som sa snažil zahrať zaľúbenú scénu s inou babou, keď sa na to pozerala moja snúbenica, ale Karin mi v tom pomáhala. Sama mi poradila, aby som si namiesto nej predstavoval moju Dominiku. Priznám sa, že hrať zaľúbené scény s iným dievčaťom mi veľmi nešlo,” priznáva Mark Dann na záver.