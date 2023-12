Ľudia vyšli do ulíc aj pred Vianocami, proti Ficovej vláde sa protestuje v jedenástich mestách Slovenska (video+foto)

aktualizované 19. decembra 19:16



List od Kuciakovcov

Gröhling skritizoval Žilinku

19.12.2023 (SITA.sk) -Proti zmenám Trestného zákona z dielne súčasnej vlády, ktoré majú znížiť trestné sadzby za ekonomické trestné činy a zrušiť špeciálnu prokuratúru sa v utorok protestuje v 11 mestách vrátane Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice alebo Liptovského Mikuláša. Na bratislavskom proteste to uviedol moderátor Ján Gordulič Jednou z účastníčok utorkového protestu je aj 94-ročná Eva Mosnáková, ktorá prežila holokaust.„Keď som počula, kde všade sa protestuje, som šťastná," vyhlásila Mosnáková. Zároveň povedala, že jej dlhý život ju viedol k rôznym záverom. Jedným z nich je, že o demokraciu je potrebné bojovať.„Nesmieme dovoliť nechať ju likvidovať," skonštatovala. Zároveň sa vyjadrila aj v prospech mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú ochrane prírody. „Veľmi vám ďakujem, že nemlčíte, ale myslíte," uzavrela svoj príhovor zúčastneným.Herečka Henrieta Mičkovicová prečítala na zhromaždení list od rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka.Tí protestujúcich poprosili o pomoc. „Už máme pocit, že sa spravodlivosti nedožijeme,“ uviedli Kuciakovci v liste.V tejto súvislosti poukázali, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry sa dotkne aj prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.Zároveň skonštatovali, že práve korupčný systém, ktorému chystané zmeny napomôžu, zapríčinil smrť Jána a Kušnírovej.Zhromaždení na list reagovali pokrikom „Fico do basy!“. V priebehu protestu skandovali aj „Fico do Ruska!", „Mafia!" alebo „Nebudeme ticho!".Na proteste vystúpili aj zástupcovia opozičných strán KDH, SaS a Progresívneho Slovenska.Opozičný poslanec Branislav Gröhling počas príhovoru kritizoval aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Tu sa kradne právny štát a Vy mlčíte,“ oslovil v príhovore Žilinku.