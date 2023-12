Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov diskutovali s ministrom životného prostredia Tarabom

Dopady reforiem

19.12.2023 (SITA.sk) - Záväzky Slovenska voči dohodám na úrovni Európskej únie (EÚ) a realizácia kľúčových reforiem v oblasti životného prostredia s presahom na domáci podnikateľský sektor.Také boli hlavné témy utorkového stretnutia zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom Spoločne diskutovali aj o nevyhnutnosti prijímania takých legislatívnych zmien, ktoré minimalizujú možné negatívne dopady na slovenský priemysel a jednotlivé podniky, a tiež zabezpečia ich udržateľnú transformáciu bez ohrozenia ich konkurencieschopnosti. Informovala o tom hovorkyňa RÚZ Petra Podhorcová.Zamestnávatelia združení v RÚZ považujú problematiku životného prostredia za významnú. Reformy v tejto oblasti však majú podľa nich takmer vždy zásadný dopad na podnikateľské prostredie.Z tohto dôvodu je podľa RÚZ nevyhnutné, aby bol pri prijímaní potrebných legislatívnych zmien rešpektovaný partnerský sociálny dialóg vlády a dotknutých subjektov.„O nastavovaní verejnej politiky by sa malo vždy rozhodovať na základe objektívnych dôkazov, dát a faktov, ktoré by mali byť zohľadnené nielen pri tvorbe novej legislatívy, ale aj realizácii jednotlivých opatrení,“ zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga Ten tiež upozornil na nevyhnutnosť dodržiavať pri prijímaní zákonov zásadu „one in - two out“, teda jednu reguláciu s dopadom na podnikateľské prostredie prijať a dve staršie regulácie odstrániť.Za rovnako dôležité považuje únia zamestnávateľov aj to, aby vláda aktívne predchádzala takzvanému „goldplatingu“.Podľa ministra Tarabu je nevyhnutné dbať na to, aby na Slovensku nedochádzalo k zavádzaniu povinností nad rámec ustanovení únie.Tie podľa neho v konečnom dôsledku stavajú slovenské podniky na európskom trhu do značnej konkurenčnej nevýhody.„Máme eminentný záujem na tom, aby investori zo Slovenska neodchádzali kvôli tomu, že na Slovensku sú prieťahy v konaniach nad rámec platnej legislatívy. Preto pripravujeme novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá bude v súlade s medzinárodnými environmentálnymi normami,“ doplnil.Kľúčovou témou stretnutia bol aj postupný a zodpovedný prechod k nízko-uhlíkovej ekonomike spolufinancovaný z prostriedkov EÚ či dekarbonizácia priemyslu a s ňou súvisiace rozumné nastavenie energetického mixu, ktoré zahŕňa všetky obnoviteľné zdroje energií.Zamestnávatelia s ministrom životného prostredia diskutovali rovnako o zelenej a digitálnej transformácii podnikov a s ňou súvisiacou potrebou zabezpečiť na Slovensku dostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí podnikom v tejto oblasti pomôžu.Zároveň diskutovali o možnostiach efektívnejšieho čerpania zelených eurofondov.Medzi témami rokovania boli aj kroky vedúce k zlepšeniu výkonu systému v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v odpadovom hospodárstve.Tí totiž prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) znášajú všetky náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi zo všetkých prúdov odpadov, vrátane plastových obalov.„V tomto smere dlhodobo voláme po aktívnom dialógu ministerstva s OZV a výrobcami, ktorí celý systém financujú tak, aby bolo nakladanie s triedenými odpadmi stabilné, a pritom neúmerne nezaťažovalo spotrebiteľov vysokými recyklačnými poplatkami,“ doplnil prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský Taraba potvrdil, že jeho rezort je otvorený konštruktívnej diskusii a nastaviť systém odpadového hospodárstva tak, aby bol efektívny, stabilný a finančne udržateľný, je podľa neho spoločným záujmom.