Pri Domaniži vyhasli na ceste dva ľudské životy, zasahoval aj záchranársky vrtuľník

15.1.2024 (SITA.sk) - Pondelková popoludňajšia tragická dopravná nehoda na ceste II/517 pri obci Domaniža (okres Považská Bystrica) si vyžiadala dva ľudské životy.Ako informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková , v aute, ktoré narazilo do pevnej prekážky, sa viezli štyria ľudia.Okamžitá resuscitácia bola u dvoch pasažierov neúspešná. „Lekár leteckých záchranárov si prevzal do svojej starostlivosti 18-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne poranenie panvy s podozrením aj na poranenie vnútorných orgánov. Po stabilizovaní vitálnych funkcií bol v spolupráci s pozemnými záchranármi pacient prevezený na futbalové ihrisko, kde medzitým pristál vrtuľník. Záchranári ho preložili na palubu a s vážnymi poraneniami viacerých častí tela bol letecky prevezený na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline," doplnila Hopjaková.Podľa informácie trenčianskej krajskej polície sú obeťami tragickej dopravnej nehody dvaja mladíci vo veku 17 a 22 rokov.„Podľa doteraz zisteného 18-ročný vodič po prejdení ľavotočivej zákruty začal predchádzať pred ním idúce vozidlo, pričom dostal na mokrej vozovke šmyk a narazil bočnou stranou auta do rohu rodinného domu," uviedla k nehode polícia.Dodala, že aj v týchto chvíľach policajti na mieste vykonávajú prvotné procesné úkony za účelom objasnenia príčin a okolností tejto tragickej udalosti s tým, že začaté bude trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.