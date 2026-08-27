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27. augusta 2026

Ľudovít Makó čelí obžalobe v prípade úplatku pre vedenie SIS


Tagy: bývalý šéf KÚFS Obžaloba Obžalovaný Ohrozenie Podplácanie Súdy Úplatok Verdikt

Peniaze mali v lete 2020 smerovať k tajnej službe za to, že si nebude všímať podnikateľa Zoroslava Kollára, pričom súd v tejto veci vlani oslobodil bývalého šéfa SIS Vladimíra ...



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ludovit mako 676x418 27.8.2026 (SITA.sk) - Peniaze mali v lete 2020 smerovať k tajnej službe za to, že si nebude všímať podnikateľa Zoroslava Kollára, pričom súd v tejto veci vlani oslobodil bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.


Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kollára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní na svojom webe s tým, že Makó v tomto prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený.

Ešte donedávna sa zdalo, že si tým zabezpečil vlastnú beztrestnosť. Obvinenia mu buď dočasne odložili, alebo prerušili. Makó sa doteraz nikdy neocitol v pozícii obžalovaného. Aktuálne sa však situácia mení v jeho neprospech. Prokurátor ho ženie pred súd práve v prípade úplatku od Zoroslava Kollára,” napísal týždenník.

Ten zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40-tisíc eur podnikateľ údajne odovzdal Makóovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kollára „všímať”. V tejto súvislosti by sa mal Makó postaviť pred Špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

Plus 7 dní tiež pripomína, že Špecializovaný trestný súd v júni 2025 oslobodil v tejto veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. „Podľa sudcu Rastislava Stieranku nebolo dokázané, že Pčolinský peniaze prijal,” uviedol týždenník s tým, že konečný verdikt vyriekne až Najvyšší súd SR. Pokiaľ ide o Pčolinského námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.


Zdroj: SITA.sk - Ľudovít Makó čelí obžalobe v prípade úplatku pre vedenie SIS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý šéf KÚFS Obžaloba Obžalovaný Ohrozenie Podplácanie Súdy Úplatok Verdikt
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