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27. augusta 2026
Ľudovít Makó čelí obžalobe v prípade úplatku pre vedenie SIS
Peniaze mali v lete 2020 smerovať k tajnej službe za to, že si nebude všímať podnikateľa Zoroslava Kollára, pričom súd v tejto veci vlani oslobodil bývalého šéfa SIS Vladimíra ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Peniaze mali v lete 2020 smerovať k tajnej službe za to, že si nebude všímať podnikateľa Zoroslava Kollára, pričom súd v tejto veci vlani oslobodil bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.
Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kollára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní na svojom webe s tým, že Makó v tomto prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený.
„Ešte donedávna sa zdalo, že si tým zabezpečil vlastnú beztrestnosť. Obvinenia mu buď dočasne odložili, alebo prerušili. Makó sa doteraz nikdy neocitol v pozícii obžalovaného. Aktuálne sa však situácia mení v jeho neprospech. Prokurátor ho ženie pred súd práve v prípade úplatku od Zoroslava Kollára,” napísal týždenník.
Ten zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40-tisíc eur podnikateľ údajne odovzdal Makóovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kollára „všímať”. V tejto súvislosti by sa mal Makó postaviť pred Špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.
Plus 7 dní tiež pripomína, že Špecializovaný trestný súd v júni 2025 oslobodil v tejto veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. „Podľa sudcu Rastislava Stieranku nebolo dokázané, že Pčolinský peniaze prijal,” uviedol týždenník s tým, že konečný verdikt vyriekne až Najvyšší súd SR. Pokiaľ ide o Pčolinského námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.
Zdroj: SITA.sk - Ľudovít Makó čelí obžalobe v prípade úplatku pre vedenie SIS © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó by mal na súde čeliť obžalobe v prípade 40-tisícového úplatku pre vedenie Slovenskej informačnej služby od podnikateľa Zoroslava Kollára. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní na svojom webe s tým, že Makó v tomto prípade vystupoval ako spolupracujúci obvinený.
„Ešte donedávna sa zdalo, že si tým zabezpečil vlastnú beztrestnosť. Obvinenia mu buď dočasne odložili, alebo prerušili. Makó sa doteraz nikdy neocitol v pozícii obžalovaného. Aktuálne sa však situácia mení v jeho neprospech. Prokurátor ho ženie pred súd práve v prípade úplatku od Zoroslava Kollára,” napísal týždenník.
Ten zároveň pripomenul, že hotovosť vo výške 40-tisíc eur podnikateľ údajne odovzdal Makóovi v lete 2020. Peniaze následne smerovali k vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby za to, že si tajná služba nebude Zoroslava Kollára „všímať”. V tejto súvislosti by sa mal Makó postaviť pred Špecializovaný trestný súd pre prečiny podplácania a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.
Plus 7 dní tiež pripomína, že Špecializovaný trestný súd v júni 2025 oslobodil v tejto veci bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. „Podľa sudcu Rastislava Stieranku nebolo dokázané, že Pčolinský peniaze prijal,” uviedol týždenník s tým, že konečný verdikt vyriekne až Najvyšší súd SR. Pokiaľ ide o Pčolinského námestníka Borisa Beňu, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave podľa Plus 7 dní navrhol súdu, aby jeho trestné stíhanie v tejto kauze podmienečne zastavil.
Zdroj: SITA.sk - Ľudovít Makó čelí obžalobe v prípade úplatku pre vedenie SIS © SITA Všetky práva vyhradené.
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