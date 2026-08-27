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Topánky do školy - ako vybrať pohodlnú obuv na celodenné nosenie
Školáci strávia v obuvi podstatnú časť dňa, preto by si mal jej výberu venovať osobitnú pozornosť.
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Počas vyučovania aj cez prestávky sú detské nohy neustále v pohybe, čo kladie vysoké nároky na ich pohodlie. Nevhodne zvolený model dokáže spôsobiť nielen nepríjemné pľuzgieriky, ale aj rýchlu únavu či nesprávne držanie tela. Ako rodič určite hľadáš kombináciu odolnosti, atraktívneho dizajnu a anatomickej tvarovanosti. Zameraj sa na overené tipy, vďaka ktorým vyberieš pre svoje dieťa to najlepšie vybavenie na nový školský rok.
Prečo je dôležitý správny výber detskej obuvi pre zdravý vývin chodidiel?
Správne zvolené topánky zabezpečujú prirodzený rast kostí aj kĺbov a chránia chrbticu pred nadmernou záťažou. Detské chodidlo sa stále vyvíja, takže akýkoľvek tlak neprimerane úzkej špičky môže viesť k deformáciám prstov. Keď vyberáš vhodné topánky do školy, sleduj najmä dostatočný priestor v prednej časti a flexibilitu podošvy. Známa značka Lasocki Kids ponúka kvalitné kožené modely, ktoré sa dokonale prispôsobia tvaru nohy a prirodzene dýchajú. Bohatú ponuku týchto produktov nájdeš prehľadne na jednom mieste v internetovom obchode CCC.
Ako vybrať ideálne prezuvky do školy na celodenné nosenie?
Ideálne školské prezuvky spoznáš podľa priedušných materiálov, flexibilnej podrážky a pevnej päty, ktoré zaručujú pohodlie od prvej hodiny až po družinu. V triedach býva teplo, preto zvoľ ľahké textílie alebo prírodnú kožu, aby sa chodidlá nadmerne nepotili. Pred nákupom si všimni najdôležitejšie vlastnosti:
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Protišmyková podrážka, ktorá predchádza nebezpečným úrazom na hladkých chodbách.
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Jednoduché zapínanie na suchý zips, s ktorým si hravo poradia aj menšie deti.
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Ergonomická stielka podporujúca prirodzenú klenbu nohy.
Pre mladšie dievčatá sa skvele hodia napríklad štýlové modely od značky Nelli Blu, ktoré spájajú hravý dizajn s praktickosťou. Nezabudni pravidelne kontrolovať, či prsty nedosahujú predný okraj, keďže detská noha rastie veľmi rýchlo.
Čo by mala spĺňať špeciálna obuv na telesnú výchovu?
Kvalitná obuv na cvičenie musí mať svetlú podrážku, ktorá nezanecháva šmuhy na parketách, a výborné odpruženie dopadov. Počas športových aktivít dochádza k prudkým pohybom, preto potrebuješ model so stabilnou pätou pre ochranu členkov. Pre staršie žiačky navrhuje populárna značka DeeZee trendy športové kúsky, ktoré vyniknú v telocvični aj na ihrisku. Správne zvolené tenisky pomáhajú predchádzať zraneniam pri bežeckých cvičeniach či kolektívnych hrách. Ak preferuješ tradičnú eleganciu, známy výrobca Lasocki prináša odolné spracovanie určené pre celodenné pohybové aktivity.
Pri výbere školskej obuvi mysli v prvom rade na zdravie chodidiel a celodenné pohodlie detí. Vždy zmeraj dĺžku chodidla v stoji a pripočítaj nadmerok približne jeden centimeter pre voľný pohyb prstov. Daj si pozor na príliš pevné materiály, ktoré by mohli brániť prirodzenej chôdzi. Sleduj správanie dieťaťa po prvých dňoch nosenia a uisti sa, že ho nikde nic netlačí. S vhodným párom topánok prejde tvoj školák každý deň s úsmevom a plný energie.
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