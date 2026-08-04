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04. augusta 2026
Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“. Ukrajinské úrady v utorok vyjadrili lboké pobúrenie nad videom zverejneným na sociálnych ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“.
Ukrajinské úrady v utorok vyjadrili lboké pobúrenie nad videom zverejneným na sociálnych sieťach, na ktorom dron prenasleduje muža v juhoukrajinskom meste Cherson, a označili ho za úmyselný „hon“ na civilistov.
Na záberoch, ktoré AFP zatiaľ nemohla overiť, sa muž snaží ukryť za vozidlom pred diaľkovo ovládaným FPV dronom, ktorý ho prenasleduje a následne odpáli nálož.
Podľa šéfa chersonskej mestskej vojenskej administratívy išlo o predavača z miestneho trhoviska, ktorý „utrpel zranenia, ale prežil“. Ukrajinská polícia uviedla, že 52-ročný muž utrpel traumatické poranenie výbuchom, šrapnelové rany a otras mozgu. „Takto ‘bojujú’ Rusi. Úmyselne lovia civilistov,“ napísala polícia na sociálnych sieťach.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie. „Toto je úmyselná a systematická ruská stratégia… Sadista, ktorý ovláda tento dron, veľmi dobre vie, že útočí na civilistu,“ dodal.
Ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že „video ukazuje skutočnú taktiku Ruska: prenasledovať a zabíjať nevinných ľudí“. „Svet sa na to musí pozerať bez odvrátenia zraku. Takto Rusko loví civilistov,“ dodal.
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) sa v roku 2026 výrazne zvýšil počet civilných obetí štyri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá pokračuje bez náznaku mierovej dohody. Ruské úrady tiež pravidelne obviňujú Kyjev, že dronmi úmyselne útočí na civilistov, najmä v regiónoch pri ukrajinských hraniciach.
Zdroj: SITA.sk - Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské úrady v utorok vyjadrili lboké pobúrenie nad videom zverejneným na sociálnych sieťach, na ktorom dron prenasleduje muža v juhoukrajinskom meste Cherson, a označili ho za úmyselný „hon“ na civilistov.
Útok na trhu
Na záberoch, ktoré AFP zatiaľ nemohla overiť, sa muž snaží ukryť za vozidlom pred diaľkovo ovládaným FPV dronom, ktorý ho prenasleduje a následne odpáli nálož.
A video circulating on social media shows a Russian drone hunting an unarmed civilian trading at a local market in Kherson's Central district around 6:45 a.m. The footage shows the drone circling the man as he tries to flee before the operator strikes. Ukraine’s National Police… pic.twitter.com/G6Z7M9CfW6
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 4, 2026
Podľa šéfa chersonskej mestskej vojenskej administratívy išlo o predavača z miestneho trhoviska, ktorý „utrpel zranenia, ale prežil“. Ukrajinská polícia uviedla, že 52-ročný muž utrpel traumatické poranenie výbuchom, šrapnelové rany a otras mozgu. „Takto ‘bojujú’ Rusi. Úmyselne lovia civilistov,“ napísala polícia na sociálnych sieťach.
Barbarský hon na civilistov
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie. „Toto je úmyselná a systematická ruská stratégia… Sadista, ktorý ovláda tento dron, veľmi dobre vie, že útočí na civilistu,“ dodal.
Ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že „video ukazuje skutočnú taktiku Ruska: prenasledovať a zabíjať nevinných ľudí“. „Svet sa na to musí pozerať bez odvrátenia zraku. Takto Rusko loví civilistov,“ dodal.
Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) sa v roku 2026 výrazne zvýšil počet civilných obetí štyri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá pokračuje bez náznaku mierovej dohody. Ruské úrady tiež pravidelne obviňujú Kyjev, že dronmi úmyselne útočí na civilistov, najmä v regiónoch pri ukrajinských hraniciach.
Zdroj: SITA.sk - Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone © SITA Všetky práva vyhradené.
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