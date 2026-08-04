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04. augusta 2026

Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ruský dron Vojna na Ukrajine

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“. Ukrajinské úrady v utorok vyjadrili lboké pobúrenie nad videom zverejneným na sociálnych ...



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2026 08 04 12.05.39 x.com 62f727e7ab12 676x335 4.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“.


Ukrajinské úrady v utorok vyjadrili lboké pobúrenie nad videom zverejneným na sociálnych sieťach, na ktorom dron prenasleduje muža v juhoukrajinskom meste Cherson, a označili ho za úmyselný „hon“ na civilistov.

Útok na trhu


Na záberoch, ktoré AFP zatiaľ nemohla overiť, sa muž snaží ukryť za vozidlom pred diaľkovo ovládaným FPV dronom, ktorý ho prenasleduje a následne odpáli nálož.

Podľa šéfa chersonskej mestskej vojenskej administratívy išlo o predavača z miestneho trhoviska, ktorý „utrpel zranenia, ale prežil“. Ukrajinská polícia uviedla, že 52-ročný muž utrpel traumatické poranenie výbuchom, šrapnelové rany a otras mozgu. „Takto ‘bojujú’ Rusi. Úmyselne lovia civilistov,“ napísala polícia na sociálnych sieťach.

Barbarský hon na civilistov


Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil útok za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie. „Toto je úmyselná a systematická ruská stratégia… Sadista, ktorý ovláda tento dron, veľmi dobre vie, že útočí na civilistu,“ dodal.

Ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že „video ukazuje skutočnú taktiku Ruska: prenasledovať a zabíjať nevinných ľudí“. „Svet sa na to musí pozerať bez odvrátenia zraku. Takto Rusko loví civilistov,“ dodal.

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) sa v roku 2026 výrazne zvýšil počet civilných obetí štyri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá pokračuje bez náznaku mierovej dohody. Ruské úrady tiež pravidelne obviňujú Kyjev, že dronmi úmyselne útočí na civilistov, najmä v regiónoch pri ukrajinských hraniciach.


Zdroj: SITA.sk - Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt ruský dron Vojna na Ukrajine
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