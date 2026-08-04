Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 4.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dominik, Dominika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. augusta 2026

Z horiaceho člna v Lamanšskom prielive zachránili takmer 160 migrantov


Tagy: britsko-francúzske vzťahy Lamanšský prieliv Migranti záchranná operácia

Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií od začiatku evidencie v roku 2018. Všetci ľudia z horiaceho plavidla prežili. Francúzske a britské plavidlá v utorok zachránili 157



Zdieľať
france_migrants_59932 676x429 4.8.2026 (SITA.sk) - Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií od začiatku evidencie v roku 2018. Všetci ľudia z horiaceho plavidla prežili.


Francúzske a britské plavidlá v utorok zachránili 157 migrantov po tom, ako ich čln počas pokusu o preplávanie Lamanšského prielivu zachvátil požiar.

Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií tohto druhu od začiatku evidencie v roku 2018.„Malý čln začal horieť na hranici francúzskych a britských vôd, čo prinútilo ľudí na palube skočiť do mora,“ uviedla prefektúra departementu Pas-de-Calais.

Pri incidente neboli hlásené žiadne obete. Migranti vyrazili v pondelok z pobrežnej obce Veules-les-Roses v Normandii.

Počet ľudí v člnoch


V posledných týždňoch sa na trase objavujú väčšie člny, niektoré dlhé približne 12 metrov namiesto obvyklých osem až desať metrov. Priemerný počet ľudí v jednom člne vzrástol z 26 v roku 2021 na 65 v tomto roku.

Takmer tridsať mŕtvych


Vlani sa na južné pobrežie Anglicka dostalo viac ako 41-tisíc migrantov, čo bol druhý najvyšší ročný počet od roku 2018. Pri pokusoch prekonať prieliv vlani zahynulo najmenej 29 ľudí, od začiatku tohto roka už 14.


Zdroj: SITA.sk - Z horiaceho člna v Lamanšskom prielive zachránili takmer 160 migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: britsko-francúzske vzťahy Lamanšský prieliv Migranti záchranná operácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zrážku s rušňom muž na železničnej stanici v Trenčíne prežil, skončil v nemocnici
<< predchádzajúci článok
Ľudské safari v ukrajinských uliciach: Ruský dron lovil trhovníka v Chersone

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 