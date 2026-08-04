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04. augusta 2026
Z horiaceho člna v Lamanšskom prielive zachránili takmer 160 migrantov
Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií od začiatku evidencie v roku 2018. Všetci ľudia z horiaceho plavidla prežili. Francúzske a britské plavidlá v utorok zachránili 157
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4.8.2026 (SITA.sk) - Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií od začiatku evidencie v roku 2018. Všetci ľudia z horiaceho plavidla prežili.
Francúzske a britské plavidlá v utorok zachránili 157 migrantov po tom, ako ich čln počas pokusu o preplávanie Lamanšského prielivu zachvátil požiar.
Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií tohto druhu od začiatku evidencie v roku 2018.„Malý čln začal horieť na hranici francúzskych a britských vôd, čo prinútilo ľudí na palube skočiť do mora,“ uviedla prefektúra departementu Pas-de-Calais.
Pri incidente neboli hlásené žiadne obete. Migranti vyrazili v pondelok z pobrežnej obce Veules-les-Roses v Normandii.
V posledných týždňoch sa na trase objavujú väčšie člny, niektoré dlhé približne 12 metrov namiesto obvyklých osem až desať metrov. Priemerný počet ľudí v jednom člne vzrástol z 26 v roku 2021 na 65 v tomto roku.
Vlani sa na južné pobrežie Anglicka dostalo viac ako 41-tisíc migrantov, čo bol druhý najvyšší ročný počet od roku 2018. Pri pokusoch prekonať prieliv vlani zahynulo najmenej 29 ľudí, od začiatku tohto roka už 14.
Zdroj: SITA.sk - Z horiaceho člna v Lamanšskom prielive zachránili takmer 160 migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske a britské plavidlá v utorok zachránili 157 migrantov po tom, ako ich čln počas pokusu o preplávanie Lamanšského prielivu zachvátil požiar.
Išlo o jednu z najväčších záchranných operácií tohto druhu od začiatku evidencie v roku 2018.„Malý čln začal horieť na hranici francúzskych a britských vôd, čo prinútilo ľudí na palube skočiť do mora,“ uviedla prefektúra departementu Pas-de-Calais.
Pri incidente neboli hlásené žiadne obete. Migranti vyrazili v pondelok z pobrežnej obce Veules-les-Roses v Normandii.
Počet ľudí v člnoch
V posledných týždňoch sa na trase objavujú väčšie člny, niektoré dlhé približne 12 metrov namiesto obvyklých osem až desať metrov. Priemerný počet ľudí v jednom člne vzrástol z 26 v roku 2021 na 65 v tomto roku.
Takmer tridsať mŕtvych
Vlani sa na južné pobrežie Anglicka dostalo viac ako 41-tisíc migrantov, čo bol druhý najvyšší ročný počet od roku 2018. Pri pokusoch prekonať prieliv vlani zahynulo najmenej 29 ľudí, od začiatku tohto roka už 14.
Zdroj: SITA.sk - Z horiaceho člna v Lamanšskom prielive zachránili takmer 160 migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
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