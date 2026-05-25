Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Progresívci chcú odvolávať Tarabu z funkcie, podľa Stohlovej je „minister výhovoriek a klamstiev“
Situácia okolo ministra Tarabu je podľa Michala Šimečku ukážkou chaosu vo vládnej koalícii. Opozičné Progresívne ...
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom sú podľa hnutia pretrvávajúce koaličné spory aj kritika fungovania ministerstva životného prostredia.
Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že situácia okolo ministra Tarabu je podľa neho ukážkou chaosu vo vládnej koalícii. Poukázal pritom na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o možnom stiahnutí Tarabu z funkcie, následné rokovania koaličnej rady aj vyjadrenia premiéra Roberta Fica o riešení situácie v horizonte troch mesiacov.
„To čo má znamenať, že predseda vlády rešpektuje požiadavku SNS a vyrieši ju o tri mesiace? Aby sa situácia vyjasnila, budeme iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolávanie Tarabu. Máme toho plné zuby, tento chaos nesmie trvať mesiace,“ vyhlásil Šimečka. Podľa neho sa koalícia namiesto riešenia problémov občanov venuje vnútorným sporom. „Preto im dáme príležitosť Tarabu odvolať, uvidíme, ako Danko stojí za svojimi slovami,“ dodal Šimečka.
Líderka zmeny PS pre životné prostredie Tamara Stohlová označila Tarabu za „ministra výhovoriek a klamstiev“, ktorý podľa nej nevie prebrať zodpovednosť za problémy na rezorte. Kritizovala ho napríklad v súvislosti so zonáciami či projektom prečerpávacej elektrárne Málinec. „Buď nevie, čo sa mu deje na rezorte, alebo sa vyhovára a hľadá vinníka všade inde, len nie v sebe. Nech je to akokoľvek, toto je na okamžité odstúpenie,“ uviedla Stohlová.
Zároveň tvrdí, že minister podľa nej koná v prospech veľkých developerov a podnikateľských skupín, nie v prospech občanov. Kriticky sa vyjadrila aj k špekuláciám o možnom nástupcovi Tarabu vo funkcii ministra, ktorým by podľa medializovaných informácií mohol byť štátny tajomník Filip Kuffa.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú odvolávať Tarabu z funkcie, podľa Stohlovej je „minister výhovoriek a klamstiev“ © SITA Všetky práva vyhradené.
