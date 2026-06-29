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29. júna 2026

Šovčík sa vzdal kandidatúry na starostu Starého Mesta v prospech Aufrichtovej, Winkler na rovnaký krok vyzýva aj Čahojovú – VIDEO, FOTO


Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Starosta Starého Mesta

Winkler upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Bratislavská mestská strana Dunaj ...



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6a425600b348f774363175 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Winkler upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi.


Bratislavská mestská strana Dunaj podporí v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za starostku Starého Mesta kandidátku Zuzanu Aufrichtovú. Jej kandidát Sven Šovčík sa vzdal kandidatúry v prospech Aufrichtovej.

Ako uviedli zástupcovia strany Dunaj, ich spoločným cieľom je odovzdať správu Starého Mesta ľuďom, ktorí počúvajú jeho obyvateľov a odobrať ju tým, ktorí si z radnice urobili nástroj na presadzovanie vlastných záujmov. Líder strany Dunaj a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler označil dohodu za dôkaz, že komunálna politika sa dá robiť aj bez súperenia za každú cenu.

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Ocenenie gesta


Bratislava potrebuje vedenie, ktoré dokáže spájať, nie deliť. V Starom Meste máme so Zuzanou Aufrichtovou rovnaký cieľ, a preto je správne spájať sa tam, kde to mestskej časti prospeje. Strana Dunaj ukazuje, že vie robiť kompromisy v prospech Bratislavčanov,“ zdôraznil Winkler. Svoj krok vníma ako správny aj Sven Šovčík, ktorého strana Dunaj nominovala za kandidáta na starostu Starého Mesta.

Do tejto kandidatúry som išiel s úprimnou snahou pomôcť Starému Mestu. O to viac ma teší, že rovnaký cieľ vie napĺňať skúsená kandidátka, ktorá za sebou má konkrétne výsledky. Preto sa svojej kandidatúry vzdávam v prospech Zuzany Aufrichtovej a ponúkam jej plnú podporu,“ povedal Sven Šovčík. Podporu strany Dunaj aj gesto jej kandidáta Zuzana Aufrichtová privítala.

Vážim si toto rozhodnutie, pretože v politike nie je samozrejmé. Podpora strany Dunaj je pre mňa záväzkom, že o Starom Meste budeme rozhodovať vecne a výlučne v prospech jeho obyvateľov,“ uviedla Aufrichtová.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/strana-dunaj-podporila-kandidaturu-zuzany-aufrichtovej-na-starostku-stareho-mesta-fotografie/">Strana Dunaj podporila kandidatúru Zuzany Aufrichtovej na starostku Starého Mesta (fotografie)



Ideologický súboj


Winkler na záver upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Práve v tomto kontexte vyzval súčasnú starostku Karlovej Vsi Danu Čahojovú, aby zvážila rovnaký krok ako Sven Šovčík.

Z volieb v Bratislave sa stáva ideologický súboj medzi progresívcami a smerákmi, no Bratislavčania takýto súboj nepotrebujú. Som jedinou silnou alternatívou, ktorá nie je ani progresívna, ani smerácka, a preto vyzývam starostku Karlovej Vsi, aby rovnako ako Sven Šovčík zvážila stiahnutie svojej kandidatúry a podporila ma ako spoločného kandidáta na primátora. Bratislava potrebuje vedenie, ktoré namiesto straníckych nálepiek rieši skutočné problémy mesta a jeho obyvateľov. Verím, že aj ona uprednostní záujem Bratislavy pred vlastnou kandidatúrou, tak ako to dokázal Sven Šovčík,“ uzavrel Winkler.


Zdroj: SITA.sk - Šovčík sa vzdal kandidatúry na starostu Starého Mesta v prospech Aufrichtovej, Winkler na rovnaký krok vyzýva aj Čahojovú – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Starosta Starého Mesta
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