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29. júna 2026
Šovčík sa vzdal kandidatúry na starostu Starého Mesta v prospech Aufrichtovej, Winkler na rovnaký krok vyzýva aj Čahojovú – VIDEO, FOTO
Winkler upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Bratislavská mestská strana Dunaj ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Winkler upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi.
Bratislavská mestská strana Dunaj podporí v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za starostku Starého Mesta kandidátku Zuzanu Aufrichtovú. Jej kandidát Sven Šovčík sa vzdal kandidatúry v prospech Aufrichtovej.
Ako uviedli zástupcovia strany Dunaj, ich spoločným cieľom je odovzdať správu Starého Mesta ľuďom, ktorí počúvajú jeho obyvateľov a odobrať ju tým, ktorí si z radnice urobili nástroj na presadzovanie vlastných záujmov. Líder strany Dunaj a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler označil dohodu za dôkaz, že komunálna politika sa dá robiť aj bez súperenia za každú cenu.
„Bratislava potrebuje vedenie, ktoré dokáže spájať, nie deliť. V Starom Meste máme so Zuzanou Aufrichtovou rovnaký cieľ, a preto je správne spájať sa tam, kde to mestskej časti prospeje. Strana Dunaj ukazuje, že vie robiť kompromisy v prospech Bratislavčanov,“ zdôraznil Winkler. Svoj krok vníma ako správny aj Sven Šovčík, ktorého strana Dunaj nominovala za kandidáta na starostu Starého Mesta.
„Do tejto kandidatúry som išiel s úprimnou snahou pomôcť Starému Mestu. O to viac ma teší, že rovnaký cieľ vie napĺňať skúsená kandidátka, ktorá za sebou má konkrétne výsledky. Preto sa svojej kandidatúry vzdávam v prospech Zuzany Aufrichtovej a ponúkam jej plnú podporu,“ povedal Sven Šovčík. Podporu strany Dunaj aj gesto jej kandidáta Zuzana Aufrichtová privítala.
„Vážim si toto rozhodnutie, pretože v politike nie je samozrejmé. Podpora strany Dunaj je pre mňa záväzkom, že o Starom Meste budeme rozhodovať vecne a výlučne v prospech jeho obyvateľov,“ uviedla Aufrichtová.
Winkler na záver upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Práve v tomto kontexte vyzval súčasnú starostku Karlovej Vsi Danu Čahojovú, aby zvážila rovnaký krok ako Sven Šovčík.
„Z volieb v Bratislave sa stáva ideologický súboj medzi progresívcami a smerákmi, no Bratislavčania takýto súboj nepotrebujú. Som jedinou silnou alternatívou, ktorá nie je ani progresívna, ani smerácka, a preto vyzývam starostku Karlovej Vsi, aby rovnako ako Sven Šovčík zvážila stiahnutie svojej kandidatúry a podporila ma ako spoločného kandidáta na primátora. Bratislava potrebuje vedenie, ktoré namiesto straníckych nálepiek rieši skutočné problémy mesta a jeho obyvateľov. Verím, že aj ona uprednostní záujem Bratislavy pred vlastnou kandidatúrou, tak ako to dokázal Sven Šovčík,“ uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Šovčík sa vzdal kandidatúry na starostu Starého Mesta v prospech Aufrichtovej, Winkler na rovnaký krok vyzýva aj Čahojovú – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská mestská strana Dunaj podporí v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za starostku Starého Mesta kandidátku Zuzanu Aufrichtovú. Jej kandidát Sven Šovčík sa vzdal kandidatúry v prospech Aufrichtovej.
Ako uviedli zástupcovia strany Dunaj, ich spoločným cieľom je odovzdať správu Starého Mesta ľuďom, ktorí počúvajú jeho obyvateľov a odobrať ju tým, ktorí si z radnice urobili nástroj na presadzovanie vlastných záujmov. Líder strany Dunaj a kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler označil dohodu za dôkaz, že komunálna politika sa dá robiť aj bez súperenia za každú cenu.
Ocenenie gesta
„Bratislava potrebuje vedenie, ktoré dokáže spájať, nie deliť. V Starom Meste máme so Zuzanou Aufrichtovou rovnaký cieľ, a preto je správne spájať sa tam, kde to mestskej časti prospeje. Strana Dunaj ukazuje, že vie robiť kompromisy v prospech Bratislavčanov,“ zdôraznil Winkler. Svoj krok vníma ako správny aj Sven Šovčík, ktorého strana Dunaj nominovala za kandidáta na starostu Starého Mesta.
„Do tejto kandidatúry som išiel s úprimnou snahou pomôcť Starému Mestu. O to viac ma teší, že rovnaký cieľ vie napĺňať skúsená kandidátka, ktorá za sebou má konkrétne výsledky. Preto sa svojej kandidatúry vzdávam v prospech Zuzany Aufrichtovej a ponúkam jej plnú podporu,“ povedal Sven Šovčík. Podporu strany Dunaj aj gesto jej kandidáta Zuzana Aufrichtová privítala.
„Vážim si toto rozhodnutie, pretože v politike nie je samozrejmé. Podpora strany Dunaj je pre mňa záväzkom, že o Starom Meste budeme rozhodovať vecne a výlučne v prospech jeho obyvateľov,“ uviedla Aufrichtová.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/strana-dunaj-podporila-kandidaturu-zuzany-aufrichtovej-na-starostku-stareho-mesta-fotografie/">Strana Dunaj podporila kandidatúru Zuzany Aufrichtovej na starostku Starého Mesta (fotografie)
Ideologický súboj
Winkler na záver upozornil, že vstupom ďalšieho kandidáta do súboja o primátorské kreslo v Bratislave, sa kampaň mení na ideologický zápas medzi progresívcami a smerákmi. Práve v tomto kontexte vyzval súčasnú starostku Karlovej Vsi Danu Čahojovú, aby zvážila rovnaký krok ako Sven Šovčík.
„Z volieb v Bratislave sa stáva ideologický súboj medzi progresívcami a smerákmi, no Bratislavčania takýto súboj nepotrebujú. Som jedinou silnou alternatívou, ktorá nie je ani progresívna, ani smerácka, a preto vyzývam starostku Karlovej Vsi, aby rovnako ako Sven Šovčík zvážila stiahnutie svojej kandidatúry a podporila ma ako spoločného kandidáta na primátora. Bratislava potrebuje vedenie, ktoré namiesto straníckych nálepiek rieši skutočné problémy mesta a jeho obyvateľov. Verím, že aj ona uprednostní záujem Bratislavy pred vlastnou kandidatúrou, tak ako to dokázal Sven Šovčík,“ uzavrel Winkler.
Zdroj: SITA.sk - Šovčík sa vzdal kandidatúry na starostu Starého Mesta v prospech Aufrichtovej, Winkler na rovnaký krok vyzýva aj Čahojovú – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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