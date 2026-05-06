Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Lufthansa očakáva rast palivových nákladov o pätinu, nezmenený miliardový odhad zisku na rok 2026 zrejme zatiahnu cestujúci
6.5.2026 (SITA.sk) - Skupina potvrdila svoj celoročný výhľad a očakáva, že jej prevádzkový zisk bude „výrazne nad“ minuloročnou úrovňou 1,96 miliardy eur.
Nemecká letecká skupina Lufthansa v stredu oznámila, že jej náklady na palivo v roku 2026 budú v dôsledku vojny v Iráne o 1,7 miliardy eur vyššie, než sa pôvodne predpokladalo. Spoločnosť zároveň pripravuje scenáre pre prípad možných výpadkov dodávok leteckého paliva.
Najväčší európsky letecký dopravca aktuálne očakáva, že účty za palivo dosiahnu v tomto roku približne 8,9 miliardy eur, čo je takmer o 20 percent viac oproti predchádzajúcim odhadom.
Tento nárast je „takmer úplne spôsobený rastom cien od začiatku vojny v Iráne a palivo ostane po zvyšok roka najvýraznejším negatívnym nákladovým faktorom,“ uviedol jeho finančný riaditeľ Till Streichert.
Skupina má na svojich hlavných letiskách zabezpečené dodávky paliva do júna, no pripravuje aj alternatívne plány, ak by sa situácia zmenila. Medzi opatrenia by podľa Streicherta mohli patriť medzipristátia na tankovanie pri niektorých dlhších letoch. Lufthansa zároveň dúfa, že vyššie náklady vykompenzuje rastom tržieb z predaja leteniek a úspornými opatreniami.
Pri zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok Lufthansa uviedla, že jej čistá strata sa medziročne výrazne znížila na 665 miliónov eur, zatiaľ čo tržby vzrástli o osem percent na 8,7 miliardy eur. Skupina potvrdila svoj celoročný výhľad a očakáva, že jej prevádzkový zisk bude „výrazne nad“ minuloročnou úrovňou 1,96 miliardy eur.
Zdroj: SITA.sk - Lufthansa očakáva rast palivových nákladov o pätinu, nezmenený miliardový odhad zisku na rok 2026 zrejme zatiahnu cestujúci © SITA Všetky práva vyhradené.
