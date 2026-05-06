Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá, vláda schválila návrh zákona
Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá.
Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy.
Zlepšenie pracovných podmienok
Obsahom európskej smernice je zlepšiť pracovné podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú platformovú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj pre tých, ktorí túto prácu vykonávajú v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.
„Smernica (EÚ) 2024/2831 a v nadväznosti na to návrh zákona, reagujú na dynamický rozvoj zdieľanej ekonomiky a nové formy organizácie práce, ktoré sa realizujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, a ktorých právne postavenie si vyžaduje jasnú a predvídateľnú úpravu,“ priblížil rezort práce v predloženom návrhu.
Ministerstvo v novej legislatíve navrhuje upraviť osobitosti platformovej práce v porovnaní s osobitnými predpismi v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a predpisov upravujúcich obchodnoprávne a občianskoprávne vzťahy.
Právne postavenie platformových zamestnancov
Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zabezpečiť správne určenie ich právneho postavenia, posilniť transparentnosť a predvídateľnosť výkonu platformovej práce a ustanoviť primerané záruky pri využívaní digitálnych technológií a umelej inteligencie.
„Návrh zákona zároveň sleduje cieľ zabezpečiť účinné presadzovanie práv osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zlepšiť prístup príslušných orgánov k informáciám potrebným na výkon dohľadu,“ priblížilo ministerstvo práce.
Rezort v návrhu zákona navrhuje posilniť právne postavenie platformových zamestnancov a to tak, že nastaví jasné pravidlá pre určenie toho, čo je ešte závislá práca a čo platformová práca vykonávaná v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. Posilniť tiež navrhuje právnu ochranu platformových zamestnancov. Ministerstvo v novej legislatíve tiež nastavuje jasné pravidlá pri ochrane osobných údajov i špecifické pravidlá bezpečnosti pri takto vykonávanej práci.
Zdroj: SITA.sk - Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá, vláda schválila návrh zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
