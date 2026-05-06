06. mája 2026

Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá, vláda schválila návrh zákona


Tagy: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Digitálne technológie Európska smernica Návrh zákona Ochrana osobných údajov Práca Umelá inteligencia

Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá.



6.5.2026 (SITA.sk) - Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy.


Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy.

Zlepšenie pracovných podmienok


Obsahom európskej smernice je zlepšiť pracovné podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú platformovú prácu v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj pre tých, ktorí túto prácu vykonávajú v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.

„Smernica (EÚ) 2024/2831 a v nadväznosti na to návrh zákona, reagujú na dynamický rozvoj zdieľanej ekonomiky a nové formy organizácie práce, ktoré sa realizujú prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem, a ktorých právne postavenie si vyžaduje jasnú a predvídateľnú úpravu,“ priblížil rezort práce v predloženom návrhu.

Ministerstvo v novej legislatíve navrhuje upraviť osobitosti platformovej práce v porovnaní s osobitnými predpismi v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a predpisov upravujúcich obchodnoprávne a občianskoprávne vzťahy.

Právne postavenie platformových zamestnancov


Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zabezpečiť správne určenie ich právneho postavenia, posilniť transparentnosť a predvídateľnosť výkonu platformovej práce a ustanoviť primerané záruky pri využívaní digitálnych technológií a umelej inteligencie.

„Návrh zákona zároveň sleduje cieľ zabezpečiť účinné presadzovanie práv osôb vykonávajúcich platformovú prácu, zlepšiť prístup príslušných orgánov k informáciám potrebným na výkon dohľadu,“ priblížilo ministerstvo práce.

Rezort v návrhu zákona navrhuje posilniť právne postavenie platformových zamestnancov a to tak, že nastaví jasné pravidlá pre určenie toho, čo je ešte závislá práca a čo platformová práca vykonávaná v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. Posilniť tiež navrhuje právnu ochranu platformových zamestnancov. Ministerstvo v novej legislatíve tiež nastavuje jasné pravidlá pri ochrane osobných údajov i špecifické pravidlá bezpečnosti pri takto vykonávanej práci.


Zdroj: SITA.sk - Platformová práca bude mať jasnejšie pravidlá, vláda schválila návrh zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Rusi sa boja, že nad Červeným námestím budú bzučať drony, vyhlásil Zelenskyj

