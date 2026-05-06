Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Vláda schválila „gigantickú právnu reformu“, SaS varuje pred problémami. Hovorí o riziku chaosu aj sporov – VIDEO
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kajúcnik Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník
SaS kritizuje schválenie nového Občianskeho zákonníka. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že
6.5.2026 (SITA.sk) - SaS kritizuje schválenie nového Občianskeho zákonníka.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje, že vláda v stredu schválila jednu z najrozsiahlejších právnych zmien za posledné desaťročia bez toho, aby na jej posúdenie mali odborná verejnosť, parlament aj právna prax dostatok času.
Hoci nový Občiansky zákonník prináša viaceré moderné a potrebné prvky, podľa SaS je v mnohých častiach nedotiahnutý a prijatý unáhlene. V aplikačnej praxi tak môže podľa liberálov viesť skôr k nárastu sporov než k posilneniu právnej istoty.
Kolíková hovorí o riziku právneho chaosu
Podpredsedníčka SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zdôraznila, že ide o "gigantickú právnu reformu", ktorá si vyžaduje dôkladnú a odbornú diskusiu. Problémom podľa nej je, že v schválenom materiáli nie je mnoho vecí dotiahnutých do konca. A práve tie môžu v praxi znamenať vážne problémy – zložité súdne spory, nejasné rozhodovanie, nepredvídateľnosť rozsudkov a slabšiu vymožiteľnosť práva. "Dnes už dostávame vážne podnety z justície, advokácie, exekučného prostredia aj akademickej obce, že tento text môže priniesť právny chaos tam, kde mal priniesť poriadok," upozornila.
Podľa jej slov sú očakávania od nového Občianskeho zákonníka obrovské, a preto mal byť výsledok precízny. "Namiesto toho tu máme text, ktorý síce obsahuje výborné nápady, ale pri dedičskom práve, rodinnom podnikaní, spoločnom majetku manželov či exekučnej vymáhateľnosti necháva otvorené vážne otázky. A tie sa potom budú riešiť roky na súdoch," dodala. Podľa nej je síce pozitívne, že Slovensko konečne smeruje k zjednoteniu občianskej a obchodnej zmluvnej úpravy do jedného zákona, no ani tento benefit nesmie prekryť riziká.
SaS kritizuje aj zmeny pri kajúcnikoch
Kolíková zároveň ostro kritizuje aj ďalšie justičné zákony, ktoré v stredu vláda schválila spolu s Občianskym zákonníkom. "Vláda dnes neurobila len jeden riskantný krok. Súčasne schválila aj toxickú úpravu spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov, ktorá ich robí v praxi oveľa menej využiteľnými. Je to ďalší krok k tomu, aby sa závažná korupcia a organizovaný zločin vyšetrovali ťažšie," uviedla. Ako dodala, vláda tak otvorila cestu, aby sa sudcovia z Najvyššieho súdu mohli automaticky presúvať na Najvyšší správny súd bez previerky sudcovskej spôsobilosti.
Podľa ministerstva spravodlivosti je cieľom nového Občianskeho zákonníka zjednodušiť právne vzťahy v praxi. Zásadnou zmenou, ktorá sa dotkne sociálnych partnerov, podnikateľov, ale aj bežných občanov, je zjednotenie zmluvných vzťahov do jedného právneho predpisu.
"Už nebudeme mať dve kúpne zmluvy, dve zmluvy o dielo a pod., ale zjednocuje sa právna úprava záväzkov do jedného jediného právneho predpisu – do nového Občianskeho zákonníka, po čom sa prax dopytovala už desaťročia," povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer). Nový zákonník zavádza aj strešnú úpravu právnických osôb, pričom úprava obchodných spoločností zostáva v Obchodnom zákonníku. Celá záväzková časť sa presúva do jedného predpisu, čo má zjednodušiť orientáciu pri uzatváraní jednotlivých zmlúv, ale napr. aj pri riešení sporov.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila „gigantickú právnu reformu“, SaS varuje pred problémami. Hovorí o riziku chaosu aj sporov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hantavírus nie je nová korona, upokojuje šéf WHO. Švajčiarsko hlási nakazeného pacienta z lode
Lufthansa očakáva rast palivových nákladov o pätinu, nezmenený miliardový odhad zisku na rok 2026 zrejme zatiahnu cestujúci
