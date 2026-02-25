Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Luka Modrić, futbalová legenda, sa stáva ambasádorom značky Gorenje: To najlepšie sa začína doma


Tagy: PR

Spoločnosť Gorenje, popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, s hrdosťou oznamuje podpísanie významnej zmluvy o spolupráci s futbalovou ikonou Lukom Modrićom, ktorý sa stane ambasádorom značky. Toto ...



Zdieľať
55113100662_31d93440bc_b 676x452 25.2.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Gorenje, popredný európsky výrobca domácich spotrebičov, s hrdosťou oznamuje podpísanie významnej zmluvy o spolupráci s futbalovou ikonou Lukom Modrićom, ktorý sa stane ambasádorom značky. Toto partnerstvo spája značku, ktorá symbolizuje dokonalosť v domácnosti, s hráčom, ktorý stelesňuje majstrovstvo, odolnosť a úspech. Partnerstvo bude aktivované v celej Európe prostredníctvom rozsiahlej multikanálovej kampane vrátane televízie, vonkajšej reklamy, tlače a sociálnych médií.

To najlepšie začína doma


Ako držiteľ ocenenia Ballon d'Or a jeden z najuznávanejších futbalistov svojej generácie, Luka Modrić predstavuje štandard dokonalosti, ktorý presahuje rámec športu a skvele ladí so značkou Gorenje, ktorá sa zaväzuje k najvyššej kvalite a sofistikovanému životnému štýlu. Toto partnerstvo však nie je len o tom, čo sa deje na ihrisku. Odzrkadľuje základné presvedčenie, že skutočný úspech, osobné naplnenie a trvalá veľkosť začínajú v pohodlí a inšpirácii domova.

,,Luka Modrić je viac ako futbalová ikona. Je to muž, ktorý považuje svoju rodinu za svoje najväčšie víťazstvo. V spoločnosti Gorenje zdieľame rovnaké hodnoty. Naše partnerstvo nie je len o spotrebičoch – je o podpore domáceho života, ktorý umožňuje dosahovať výnimočné výsledky. Ako hrdý otec troch detí Luka hlboko rozumie hodnote kvalitného času stráveného s rodinou. Niekedy je to práve ten najmenší rozdiel, ktorý prináša významnú zmenu tým, že dáva jeho rodine viac času na oddych a relax – napríklad inteligentné domáce spotrebiče s funkciami, ktoré šetria čas. Sme hrdí na to, že poskytujeme "tichú podporu", ktorá umožňuje legendám ako Luka a rodinám po celej Európe sústrediť sa na momenty, ktoré naozaj záležia," hovorí Regina Netolická, marketingová riaditeľka spoločnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.

Zakotvené v pevných hodnotách


Pre Luku bolo rozhodnutie pripojiť sa k spoločnosti Gorenje motivované spoločným dôrazom na rodinu a praktickým prístupom k životu.

"Som hrdý, že sa môžem stať súčasťou rodiny Gorenje," povedal Luka Modrić. "Vždy som veril, že moje výkony pod svetlami štadióna odzrkadľujú pokoj a stabilitu, ktoré nachádzam doma. Spoločnosť Gorenje je v súlade s mojimi rodinnými hodnotami, predovšetkým vytváraním prostredia, kde je život jednoduchý, čo mi umožňuje venovať svoju energiu kariére a svojim blízkym. Skutočná veľkosť je cesta, ktorá začína doma."

Odkaz futbalovej výnimočnosti


Partnerstvo spoločnosti Gorenje s Lukom Modrićom ďalej posilňuje futbalové dedičstvo skupiny Hisense. Ako líder v oblasti domácich spotrebičov má skupina Hisense dlhú a bohatú históriu partnerstva s najväčšími svetovými futbalovými podujatiami, vrátane UEFA EURO 2016, 2020 a 2024, ako aj Majstrovstiev sveta FIFA 2018, 2022 a 2026.

Ako hrdí sponzori nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta FIFA 2026, spoločnosti Hisense a Gorenje naďalej podporujú ducha hry a spájajú fanúšikov prostredníctvom inovácií a spoločnej vášne pre najvyššiu kvalitu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Luka Modrić, futbalová legenda, sa stáva ambasádorom značky Gorenje: To najlepšie sa začína doma © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Protestujúci počas diskusie Fica so študentmi hlučne vyjadrovali nesúhlas s jeho politikou, pustili sa aj do Kaliňáka a Gedru – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 