 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu


Tagy: Primátori Smolenický zámok starostovia Výjazdové rokovanie

Vláda v stredu absolvuje výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava. Jeden z bodov rokovania sa týka sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, ...



Zdieľať
375201712_320298893835300_5732279261378240264_n 676x507 25.2.2026 (SITA.sk) - Vláda v stredu absolvuje výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava. Jeden z bodov rokovania sa týka sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.


Na Smolenický zámok sú pozvaní prednostovia okresných úradov z Trnavy, Hlohovca a Piešťan, primátor krajského mesta Peter Bročka a primátori miest zo spomenutých okresov, ďalej predseda Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice Maroš Sagan a niekoľkí ďalší starostovia. Pozvanie dostali aj predstavitelia univerzít a podnikateľského sektora.

Vláda bude rokovať v priestoroch Smolenického zámku, ktorý je Kongresovým centrom Slovenskej akadémie vied. „Veríme, že spojenie rozhodovania na najvyššej úrovni s prostredím, ktoré symbolizuje odbornosť a nadrezortnú spoluprácu, prispeje k prijatiu strategických rozhodnutí s dlhodobým prínosom pre regióny aj celé Slovensko,“ uviedla Ľubica Záborská, riaditeľka Kongresového centra SAV Smolenice.


Zámok v minulosti hostil napríklad prezidentov Michala Kováča a Václava Havla, premiérov krajín Vyšehradskej štvorky alebo laureátov Nobelovej ceny. V júni 1961 na zámku prespal šéf sovietskych komunistov Nikita Chruščov, s jeho návštevou je spojené aj rýchle asfaltovanie cesty z dediny k zámku.




Zdroj: SITA.sk - Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.

