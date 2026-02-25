|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|Denník - Správy
25. februára 2026
Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu
Vláda v stredu absolvuje výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava. Jeden z bodov rokovania sa týka sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, ...
25.2.2026 (SITA.sk) - Vláda v stredu absolvuje výjazdové rokovanie v Smoleniciach v okrese Trnava. Jeden z bodov rokovania sa týka sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.
Na Smolenický zámok sú pozvaní prednostovia okresných úradov z Trnavy, Hlohovca a Piešťan, primátor krajského mesta Peter Bročka a primátori miest zo spomenutých okresov, ďalej predseda Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice Maroš Sagan a niekoľkí ďalší starostovia. Pozvanie dostali aj predstavitelia univerzít a podnikateľského sektora.
Vláda bude rokovať v priestoroch Smolenického zámku, ktorý je Kongresovým centrom Slovenskej akadémie vied. „Veríme, že spojenie rozhodovania na najvyššej úrovni s prostredím, ktoré symbolizuje odbornosť a nadrezortnú spoluprácu, prispeje k prijatiu strategických rozhodnutí s dlhodobým prínosom pre regióny aj celé Slovensko,“ uviedla Ľubica Záborská, riaditeľka Kongresového centra SAV Smolenice.
Zámok v minulosti hostil napríklad prezidentov Michala Kováča a Václava Havla, premiérov krajín Vyšehradskej štvorky alebo laureátov Nobelovej ceny. V júni 1961 na zámku prespal šéf sovietskych komunistov Nikita Chruščov, s jeho návštevou je spojené aj rýchle asfaltovanie cesty z dediny k zámku.
Zdroj: SITA.sk - Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
