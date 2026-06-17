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17. júna 2026
Lukáš Adamec má nový singel. Spoločne s Petrom Bičom poslali do sveta novinku Daj Daj – VIDEO, FOTO
Tagy: Videoklip
Energická novinka vznikala viac než rok, nesie v sebe odkaz na hit Horúca láska a fanúšikom prináša chytľavú dávku emócií, vášne a letnej energie. Novinka Daj Daj patrí medzi piesne, ktoré si ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Energická novinka vznikala viac než rok, nesie v sebe odkaz na hit Horúca láska a fanúšikom prináša chytľavú dávku emócií, vášne a letnej energie.
Novinka Daj Daj patrí medzi piesne, ktoré si museli na svoj čas počkať. Jej základy vznikli ešte koncom roka 2024, no finálnu podobu dostala až na jar tohto roka. Obľúbený spevák Lukáš Adamec skladbu na určitý čas odložil a hľadal interpreta, ktorý by do nej priniesol novú energiu a charakter. Ideálneho parťáka našiel v kolegovi a kamarátovi Petrovi Bičovi. „Oslovili sme Peťa, s ktorým sa poznáme už roky cez hudbu, spoločných priateľov a, samozrejme, koncerty. Som naozaj šťastný, že máme spoločnú pieseň,“ hovorí Lukáš Adamec.
Autorom hudby v čerstvo vydanej pesničke je gitarista Samo Marinčák, s ktorým Adamec spolupracoval aj na viacerých predchádzajúcich skladbách. Text napísal samotný spevák a výsledná podoba vznikla v košickom štúdiu Musicology.
Ruku k dielu priložili aj Pavol Jeňo, Miťo Samuely i Ferko Beneš. Zaujímavosťou je, že pôvodná verzia skladby znela úplne inak, ako si ju dnes môžu fanúšikovia vychutnať. „Samo prišiel s touto piesňou v úplne inom štýle. Ale naše duše to nakoniec opäť chceli nastaviť týmto, pre nás už klasickým energickým štýlom. Takže je z toho hopsavá energická pecka,“ približuje Adamec.
Výraznou súčasťou novinky sa stal práve Peter Bič. Ich hudobné cesty sa pretínajú už dlhé roky a podľa Adamca išlo o prirodzené spojenie. „Je mi blízky v hudbe aj ako človek. Myslím, že ľuďom podávame podobnú energiu,” vysvetľuje Lukáš. Peter skladbu obohatil svojím spevom, ale aj hrou na gitaru. „Peťo priniesol tej skladbe svojím hlasom charakter, ktorý ju podvihol. A, samozrejme, aj jeho gitary. Mne osobne sa veľmi páči jeho vyhrávka na akustickej gitare, ktorú nám tam nahral,“ dodáva spevák.
Samotný Peter Bič priznáva, že ho skladba oslovila už pri prvom vypočutí. „Poznám Lukášovu tvorbu, takže ma neprekvapilo to, čo mi poslal. Tento druh muziky ho vystihuje. Páči sa mi energia, aká z toho lezie, takže osobne ma potešilo, že ma na to oslovil, aby som sa pridal,“ hovorí muzikant.
Spoluprácu taktiež vnímal ako úplne prirodzenú. Obaja hudobníci pochádzajú z Košíc a poznajú sa prakticky od začiatkov Adamcovej kariéry. „Nahrávanie bolo veľmi zaujímavé. Lukáš mi poslal hotovú nahrávku a ja som už len nahrával svoj vokálny part. Keďže mi to však nedalo, pridal som aj gitarové linky a snažil som sa pieseň ešte viac obohatiť,” dodáva Peter Bič.
Pozorným poslucháčom určite neunikne ani odkaz na Horúcu lásku, prvý veľký hit Lukáša Adamca. Spevák sa netají tým, že podobné hudobné prepojenia má rád a tentoraz mu prirodzene zapadli aj do textu. „Mám rád takéto prepojenia. Táto pieseň má dosť podobný vibe ako Horúca láska a keď som písal text, krásne to tam zapasovalo. Okrem odkazu je to zároveň taká muzikantská sranda, lebo je tam aj prvok z Horúcej lásky – tri údery bubnov na konci,“ prezrádza Adamec.
Novinka nesie názov Daj Daj a podľa Adamca ukrýva viacero významových rovín. Hovorí o vášni, odovzdaní sa a emóciách, ktoré človeka dokážu úplne pohltiť. „Pieseň je o vášni, o pobláznení, o odovzdaní sa. Priam až rituálny, mystický podtón som v nej vždy cítil a počul. Poslucháči si pod tým môžu predstaviť svoje vlastné vášne v živote, pred ktorými sú bezbranní,“ opisuje Lukáš Adamec. Peter Bič ju zároveň vníma ako skladbu, ktorá má ľudí uvoľniť a nabiť energiou. „Odkaz celej piesne je podľa mňa v tom, aby sa ľudia odviazali a uvoľnili. Je to letná energická vec, ktorú keď si pustíte, máte chuť vstať a pretancovať celú noc,“ hovorí talentovaný gitarista.
Spolu so skladbou hudobníci predstavujú aj nový videoklip. Jeho realizáciu dostal do rúk Filip Cemper, s ktorým Lukáš Adamec spolupracuje už dlhšie. „Je to šikovný človek, s ktorým už nejakú dobu spolupracujem a páčia sa mi jeho nápady aj to, ako mu pracuje hlava,“ vraví spevák.
Klip vznikal v priestoroch ateliéru MyTkáme a objavili sa v ňom aj tanečníci z košickej tanečnej školy Outbreak. Výsledok stavia najmä na atmosfére, emóciách a energii samotnej skladby. „Daj Daj video je pre mňa čisto pocitovka, ktorá len podporuje pieseň a zápal, ktorý z nej chcem ďalej dať ľuďom,“ vysvetľuje Adamec.
Počas nakrúcania však nechýbali ani napínavé momenty. Najväčšou výzvou boli horiace fakle v podkroví plnom drevených trámov. „V prvom rade som rád, že nikto a nič nezhorelo. V jednom momente išiel zo strešného okna taký hustý dym, že sme všetci len tŕpli, kedy budeme počuť sirény hasičských áut,“ spomína Lukáš s úsmevom.
Novinka Daj Daj nebude žiť len na streamovacích platformách. Lukáš Adamec ju prenesie aj na koncertné pódiá v rámci pripravovaného turné s rovnakým názvom.
„Nové piesne sú v procese stále, takže nová hudba a nové videá sú to, na čo sa môžu moji fanúšikovia tešiť. Je tu ale dôležitá vec prepojená so songom Daj Daj a to je Daj Daj Tour. V novembri navštívime šesť miest a veľmi sa na to teším,“ prezrádza Adamec.
Nabité obdobie má pred sebou i Peter Bič. Po úspešnom turné s kapelou pokračuje v letných koncertoch a zároveň pripravuje nový album.
„S Peter Bič Project sme nedávno úspešne dokončili naše turné, ktoré dopadlo fantasticky. K tomu sme pridali aj niekoľko letných koncertov, napríklad vystúpenie v Banskej Štiavnici 31. júla, na ktoré sa nesmierne tešíme. Naši fanúšikovia nás počas leta budú môcť vidieť a počuť aj na ďalších koncertoch... Najbližšie sa chystáme do štúdia, kde začíname s kapelou pracovať na nových skladbách a pripravovať nový album,“ uzatvára Peter Bič.
Spoločná novinka Daj Daj tak prináša spojenie dvoch hudobníkov, ktorých nespája len rodné mesto, ale aj podobná energia, priateľstvo a chuť prinášať poslucháčom dobrú muziku a pozitívne emócie.
Zdroj: SITA.sk - Lukáš Adamec má nový singel. Spoločne s Petrom Bičom poslali do sveta novinku Daj Daj – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Novinka Daj Daj patrí medzi piesne, ktoré si museli na svoj čas počkať. Jej základy vznikli ešte koncom roka 2024, no finálnu podobu dostala až na jar tohto roka. Obľúbený spevák Lukáš Adamec skladbu na určitý čas odložil a hľadal interpreta, ktorý by do nej priniesol novú energiu a charakter. Ideálneho parťáka našiel v kolegovi a kamarátovi Petrovi Bičovi. „Oslovili sme Peťa, s ktorým sa poznáme už roky cez hudbu, spoločných priateľov a, samozrejme, koncerty. Som naozaj šťastný, že máme spoločnú pieseň,“ hovorí Lukáš Adamec.
Hopsavá energická pecka
Autorom hudby v čerstvo vydanej pesničke je gitarista Samo Marinčák, s ktorým Adamec spolupracoval aj na viacerých predchádzajúcich skladbách. Text napísal samotný spevák a výsledná podoba vznikla v košickom štúdiu Musicology.
Ruku k dielu priložili aj Pavol Jeňo, Miťo Samuely i Ferko Beneš. Zaujímavosťou je, že pôvodná verzia skladby znela úplne inak, ako si ju dnes môžu fanúšikovia vychutnať. „Samo prišiel s touto piesňou v úplne inom štýle. Ale naše duše to nakoniec opäť chceli nastaviť týmto, pre nás už klasickým energickým štýlom. Takže je z toho hopsavá energická pecka,“ približuje Adamec.
Výraznou súčasťou novinky sa stal práve Peter Bič. Ich hudobné cesty sa pretínajú už dlhé roky a podľa Adamca išlo o prirodzené spojenie. „Je mi blízky v hudbe aj ako človek. Myslím, že ľuďom podávame podobnú energiu,” vysvetľuje Lukáš. Peter skladbu obohatil svojím spevom, ale aj hrou na gitaru. „Peťo priniesol tej skladbe svojím hlasom charakter, ktorý ju podvihol. A, samozrejme, aj jeho gitary. Mne osobne sa veľmi páči jeho vyhrávka na akustickej gitare, ktorú nám tam nahral,“ dodáva spevák.
Odkaz na hit Horúca láska
Samotný Peter Bič priznáva, že ho skladba oslovila už pri prvom vypočutí. „Poznám Lukášovu tvorbu, takže ma neprekvapilo to, čo mi poslal. Tento druh muziky ho vystihuje. Páči sa mi energia, aká z toho lezie, takže osobne ma potešilo, že ma na to oslovil, aby som sa pridal,“ hovorí muzikant.
Spoluprácu taktiež vnímal ako úplne prirodzenú. Obaja hudobníci pochádzajú z Košíc a poznajú sa prakticky od začiatkov Adamcovej kariéry. „Nahrávanie bolo veľmi zaujímavé. Lukáš mi poslal hotovú nahrávku a ja som už len nahrával svoj vokálny part. Keďže mi to však nedalo, pridal som aj gitarové linky a snažil som sa pieseň ešte viac obohatiť,” dodáva Peter Bič.
Pozorným poslucháčom určite neunikne ani odkaz na Horúcu lásku, prvý veľký hit Lukáša Adamca. Spevák sa netají tým, že podobné hudobné prepojenia má rád a tentoraz mu prirodzene zapadli aj do textu. „Mám rád takéto prepojenia. Táto pieseň má dosť podobný vibe ako Horúca láska a keď som písal text, krásne to tam zapasovalo. Okrem odkazu je to zároveň taká muzikantská sranda, lebo je tam aj prvok z Horúcej lásky – tri údery bubnov na konci,“ prezrádza Adamec.
Novinka nesie názov Daj Daj a podľa Adamca ukrýva viacero významových rovín. Hovorí o vášni, odovzdaní sa a emóciách, ktoré človeka dokážu úplne pohltiť. „Pieseň je o vášni, o pobláznení, o odovzdaní sa. Priam až rituálny, mystický podtón som v nej vždy cítil a počul. Poslucháči si pod tým môžu predstaviť svoje vlastné vášne v živote, pred ktorými sú bezbranní,“ opisuje Lukáš Adamec. Peter Bič ju zároveň vníma ako skladbu, ktorá má ľudí uvoľniť a nabiť energiou. „Odkaz celej piesne je podľa mňa v tom, aby sa ľudia odviazali a uvoľnili. Je to letná energická vec, ktorú keď si pustíte, máte chuť vstať a pretancovať celú noc,“ hovorí talentovaný gitarista.
Videoklip plný pohybu, emócií a ohňa
Spolu so skladbou hudobníci predstavujú aj nový videoklip. Jeho realizáciu dostal do rúk Filip Cemper, s ktorým Lukáš Adamec spolupracuje už dlhšie. „Je to šikovný človek, s ktorým už nejakú dobu spolupracujem a páčia sa mi jeho nápady aj to, ako mu pracuje hlava,“ vraví spevák.
Klip vznikal v priestoroch ateliéru MyTkáme a objavili sa v ňom aj tanečníci z košickej tanečnej školy Outbreak. Výsledok stavia najmä na atmosfére, emóciách a energii samotnej skladby. „Daj Daj video je pre mňa čisto pocitovka, ktorá len podporuje pieseň a zápal, ktorý z nej chcem ďalej dať ľuďom,“ vysvetľuje Adamec.
Počas nakrúcania však nechýbali ani napínavé momenty. Najväčšou výzvou boli horiace fakle v podkroví plnom drevených trámov. „V prvom rade som rád, že nikto a nič nezhorelo. V jednom momente išiel zo strešného okna taký hustý dym, že sme všetci len tŕpli, kedy budeme počuť sirény hasičských áut,“ spomína Lukáš s úsmevom.
Daj Daj Tour a ďalšia nová hudba
Novinka Daj Daj nebude žiť len na streamovacích platformách. Lukáš Adamec ju prenesie aj na koncertné pódiá v rámci pripravovaného turné s rovnakým názvom.
„Nové piesne sú v procese stále, takže nová hudba a nové videá sú to, na čo sa môžu moji fanúšikovia tešiť. Je tu ale dôležitá vec prepojená so songom Daj Daj a to je Daj Daj Tour. V novembri navštívime šesť miest a veľmi sa na to teším,“ prezrádza Adamec.
Nabité obdobie má pred sebou i Peter Bič. Po úspešnom turné s kapelou pokračuje v letných koncertoch a zároveň pripravuje nový album.
„S Peter Bič Project sme nedávno úspešne dokončili naše turné, ktoré dopadlo fantasticky. K tomu sme pridali aj niekoľko letných koncertov, napríklad vystúpenie v Banskej Štiavnici 31. júla, na ktoré sa nesmierne tešíme. Naši fanúšikovia nás počas leta budú môcť vidieť a počuť aj na ďalších koncertoch... Najbližšie sa chystáme do štúdia, kde začíname s kapelou pracovať na nových skladbách a pripravovať nový album,“ uzatvára Peter Bič.
Spoločná novinka Daj Daj tak prináša spojenie dvoch hudobníkov, ktorých nespája len rodné mesto, ale aj podobná energia, priateľstvo a chuť prinášať poslucháčom dobrú muziku a pozitívne emócie.
>>> Rozhovor SITA s Lukášom Adamcom a Petrom Bičom
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Lukáš Adamec má nový singel. Spoločne s Petrom Bičom poslali do sveta novinku Daj Daj – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Videoklip
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