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 24hod.sk    Kultúra

17. júna 2026

Petra Dubayová a Sára Polyáková rozsvietia spievankovské Vianoce. Najväčšie turné Spievankova zavíta do 16 slovenských miest!


Tagy: Spievankovo Turné

Obľúbený slovenský projekt pre deti a rodiny Spievankovo si pre fanúšikov pripravilo veľké vianočné prekvapenie! Na konci roka vyrazí na najväčšie turné vo svojej histórii a do 16 ...



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img_6990 676x468 17.6.2026 (SITA.sk) - Obľúbený slovenský projekt pre deti a rodiny Spievankovo si pre fanúšikov pripravilo veľké vianočné prekvapenie!


Na konci roka vyrazí na najväčšie turné vo svojej histórii a do 16 slovenských miest prinesie úplne nové predstavenie Svetlo Vianoc. Čarovný príbeh o sile spoločného času doplnia nové autorské pesničky, obľúbené postavy aj známe herecké tváre Petra Dubayová, Sára Polyáková a Mária Podhradská. Vstupenky sú už v predaji za zvýhodnené letné ceny.

Spievankovo patrí medzi najúspešnejšie slovenské projekty pre deti a rodiny. Prostredníctvom originálnych pesničiek, divadelných predstavení, kníh a digitálneho obsahu sprevádza deti svetom hudby, fantázie a poznávania. Jeho koncerty a predstavenia každoročne navštívi vyše 15 000 divákov po celom Slovensku. Pripravované turné bude najväčším vianočným projektom v histórii. Na javisku sa predstavia známe tváre projektu vrátane Márie Podhradskej, ktorá stojí za jeho vznikom a tvorbou. Hlavnou postavou tohtoročného predstavenia bude Píšťalka Tidlalka, ktorú stvárnia herečka Petra Dubayová a speváčka Sára Polyáková, známa z kapely S hudbou vesmírnou. Diváci sa môžu tešiť aj na Erika Žibeka, známeho z televíznej tvorby TV Markíza, Michala Candráka z divadla Nová scéna či Mišku Trokanovú.

"Najcennejším darom, ktorý si dnes môžeme navzájom darovať, je čas. A práve čas, ktorý venujú rodičia svojim deťom počas predstavenia, zachráni Vianoce v Spievankove. Od začiatku až do konca sú všetci diváci súčasťou príbehu a napínavého dobrodružstva," pozýva zakladateľka Spievankova Mária Podhradská.

Práve téma spoločného času, prítomnosti a blízkosti tvoria hlavnú myšlienku nového predstavenia. Diváci sa stanú súčasťou deja a pomôžu zachrániť vianočné kúzlo v Spievankove. Chýbať nebudú nové pesničky, tanec, interaktívne prvky ani prekvapenia, ktoré sú pre Spievankovo typické.

"Milujem spoluprácu so Spievankovom. Je to tím výnimočných ľudí, ktorí sú nielen profesionáli, ale aj priatelia. Veľmi si vážim, že môžem byť súčasťou tejto komunity a stvárňovať postavu Píšťalky Tidlalky, ktorú si deti tak obľúbili," neskrýva radosť Petra Dubayová a dopĺňa: "Toto vianočné predstavenie bude čarovné a magické. Verím, že rozžiari očká všetkých detí, ktoré uveria, že kúzlo Vianoc sa naozaj deje. Rodičom prinesie pokoj, lásku a pripomenie nám všetkým, čo je na Vianociach najdôležitejšie – byť spolu a darovať si čas."

Na spoluprácu sa teší aj Sára Polyáková, ktorá sa so Spievankovom stretla už počas úspešného turné Angličanina.

"So Spievankovom sa mi spolupracuje naozaj výborne. Je to tím mimoriadne talentovaných ľudí – hudobníkov, umelcov a profesionálov, ktorí svoju prácu robia srdcom. Veľmi si vážim nielen ich profesionalitu, ale aj ľudský prístup, vďaka ktorému som sa vždy cítila ako súčasť tímu," hovorí Sára Polyáková.

"Najviac ma tešia reakcie detí. Vidím, že predstavenia ich nielen zabávajú, ale aj obohacujú. Ich energia sa vždy prenesie aj na nás na javisku. Po úspešnom turné Angličanina sa už teraz veľmi teším na vianočný program Svetlo Vianoc. O to viac, že tento rok môžem byť jeho súčasťou aj ja," teší sa Sára.

Nové predstavenie bude zároveň najvýpravnejším projektom, aký Spievankovo doteraz pripravilo. Na javisku sa predstaví 16 profesionálnych hercov, spevákov a hudobníkov pôsobiacich v Slovenskom národnom divadle, na Novej scéne a v ďalších úspešných divadelných či hudobných projektoch.

"Toto turné sme pripravovali vyše deväť mesiacov. Je to náš najvýpravnejší projekt. Deti sú tým najvzácnejším darom, ktorý máme, a preto im musíme dávať zo seba to najlepšie a najkvalitnejšie. V predstavení prvýkrát uvidia deti čarovnú hraciu skrinku – Časokrut. Magický predmet, ktorý meria čas, ktorý si navzájom darujeme. Aktívne strávený čas s našimi deťmi, prítomnosť, schopnosť byť tu a teraz. Spolu. O tom sú Vianoce. A o tom je aj predstavenie Svetlo Vianoc," vysvetľuje Mária Podhradská.

Spievankovo pripravuje pre svojich fanúšikov aj ďalšiu novinku. Už v októbri vydá nové vianočné EP, ktoré prinesie niekoľko autorských skladieb pre deti a celé rodiny. Ústrednou piesňou bude skladba Svetlo Vianoc, ku ktorej Spievankovo chystá aj videoklip. Všetky nové skladby budú súčasťou predstavenia a budú dostupné ešte pred začiatkom turné, aby sa ich deti mohli naučiť a následne sa počas predstavenia aktívne zapojiť do spevu a tanca.

Turné Svetlo Vianoc navštívi Bratislavu, Trnavu, Pezinok, Piešťany, Trenčín, Dubnicu nad Váhom, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Banskú Bystricu, Brezno, Martin, Žilinu, Dolný Kubín, Prešov, Michalovce a Košice. Vstupenky na predstavenie Svetlo Vianoc sú už v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/SPIEVANKOVO-SVETLO-VIANOC?ID_partner=60 Počas leta ich môžu návštevníci získať za zvýhodnené ceny. Všetky informácie nájdete tu www.spievankovo.sk

 

 

SPIEVANKOVO SVETLO VIANOC 2026


20. november 2026 Prešov Kino Scala

21. november 2026 Michalovce MsKS Michalovce

24. november 2026 Trenčín Posádkový klub ODA Trenčín

25. november 2026 Prievidza Dom kultúry Prievidza

26. november 2026 Pezinok Dom kultúry Pezinok – Veľká sála

28. november 2026 Žiar nad Hronom MsKC Žiar nad Hronom

29. november 2026 Žilina Dom umenia Fatra

1. december 2026 Piešťany Kino Fontána

4. december 2026 Dubnica nad Váhom Dom kultúry

5. december 2026 Košice Historická radnica

6. december 2026 Dolný Kubín DK Dolný Kubín

11. december 2026 Brezno Dom kultúry

12. december 2026 Martin Sála Strojár

13. december 2026 Banská Bystrica Aula SZU

20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála

20. december 2026 Bratislava DK Zrkadlový háj – Veľká sála

21. december 2026 Trnava Dom kultúry Trnava

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/SPIEVANKOVO-SVETLO-VIANOC?ID_partner=60

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Zdroj: SITA.sk - Petra Dubayová a Sára Polyáková rozsvietia spievankovské Vianoce. Najväčšie turné Spievankova zavíta do 16 slovenských miest! © SITA Všetky práva vyhradené.


Tagy: Spievankovo Turné
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