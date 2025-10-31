Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

31. októbra 2025

Lukáš Adamec v novembri vyráža na Všade Doma Tour, predstaví sa v siedmich slovenských mestách – VIDEO, FOTO


Tagy: Koncerty

Spevák Lukáš Adamec sa po roku a pol vracia na koncertné pódiá s vlastným turné Všade Doma Tour. Názov nesie podľa spoločnej piesne s Kandráčovcami, no zároveň dokonale ...



Zdieľať
lukas adamec a ondrej kandrac 676x542 31.10.2025 (SITA.sk) - Spevák Lukáš Adamec sa po roku a pol vracia na koncertné pódiá s vlastným turné Všade Doma Tour. Názov nesie podľa spoločnej piesne s Kandráčovcami, no zároveň dokonale vystihuje atmosféru, ktorú chce Lukáš so svojím tímom počas jesennej série koncertov priniesť: „Je to výborný názov pre nás, muzikantov, ktorí sa pri svojich fanúšikoch a na pódiách cítia – vďaka nim – ako doma,“ vysvetľuje Lukáš Adamec.

Sedem miest, silná energia a špeciálni hostia


Turné odštartuje 7. novembra 2025 v Banskej Bystrici a pokračovať bude cez Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, Bratislavu, Bojnice, Nitru až po Košice, kde séria koncertov vyvrcholí 28. novembra.

Na pódiu sa okrem Lukáša predstavia aj hostia, s ktorými ho spájajú nové hudobné spolupráce - Ondrej Kandráč, ktorý s Lukášom nahral spomínanú pieseň Všade doma, Barbora Švidraňová,  s ktorou Luky vydal spoločnú pieseň Spriaznení, Robo Opatovský, ktorý spolu s hlavnou hviezdou turné pripravuje vianočnú pieseň, ktorá vyjde v novembri.



Návštevníci turné si ju tak premiérovo vypočujú na vlastné uši. Nebude chýbať ani Marián Čekovský, ktorého s Lukášom spája nie len dlhoročné kamarátstvo, ale aj skladba Sme tu, vytvorená pre nový projekt televízie JOJ – A sme tu. „Títo speváci tam budú z jednoduchého dôvodu – máme spoločné piesne. Posledný rok bol na spolupráce veľmi plodný,“ dodáva Adamec.

Prierez kariéry, najväčšie hity, ale aj nové skladby


Fanúšikovia sa môžu tešiť na pestrý repertoár, ktorý spojí známe hity s novou tvorbou. „Tí, ktorí mali možnosť prísť na moje turné v minulosti, vedia, že to nie je len o hudbe, ale aj o komunikácii a atmosfére. Ja sa totiž veľmi rád rozprávam. Niekto by povedal, že aj počúvam, hovorí spevák s úsmevom.

Okrem noviniek teda zaznejú aj obľúbené skladby ako Horúca láska, Tancuj mi, Najviac, Veď vieš (Mama na prenájom) či Keď ma raz odsúdia. Lukáš s kapelou plánujú zahrať aj niekoľko cover verzií, ktoré si fanúšikovia zamilovali vďaka jeho účinkovaniu v televíznych projektoch.


Lukášov odkaz fanúšikom


„Blíži sa koniec roka – a bol to teda poriadne šialený rok. Taký, akému sa patrí dať bodku, resp. spríjemniť si ho niečím, na čo sa bude spomínať s úsmevom, radosťou a láskou. Chcem vás preto všetkých pozvať na moje koncerty VŠADE DOMA TOUR a podeliť sa s vami o úsmev, radosť a lásku – lásku k hudbe a lásku k vám, moji milí fanúšikovia,“ pozýva Lukáš Adamec.



Termíny turné Všade Doma Tour 2025:






  • 7. november – Banská Bystrica (Robotnícky dom)

  • 8. november – Dolný Kubín (MSKS)

  • 14. november – Nové Mesto nad Váhom (Blue Note)

  • 15. november – Bratislava (Dom kultúry Dúbravka)

  • 20. november – Bojnice (KC Bojnice)

  • 22. november – Nitra (Music a Cafe)

  • 28. november – Košice (Veľká sála Historickej radnice)


Vstupenky sú dostupné na Ticketlive.sk aj na stránkach jednotlivých miest a viac informácií nájdete aj na lukyadamec.sk.




Zdroj: SITA.sk - Lukáš Adamec v novembri vyráža na Všade Doma Tour, predstaví sa v siedmich slovenských mestách – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncerty
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Le Payaco prichádzajú s novým singlom Sladké sľuby

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 