30. októbra 2025

Video: Le Payaco prichádzajú s novým singlom Sladké sľuby



Pieseň vznikla ako vzájomná spolupráca Vitéza (bicie, spev) a Jerguša Oravca (gitara, spev).



Zdieľať
Video: Le Payaco prichádzajú s novým singlom Sladké sľuby

Skupina Le Payaco sa po viac než roku pripomína s novou skladbou. Novinka Sladké sľuby ponúka typický autorský rukopis kapely, v ktorom dominuje melodickosť, nadhľad a muzikantská hravosť. Pesnička spája bluesový feeling s modernou rockovou energiou a tematicky sa jej text dotýka lásky, ľudskej dôvery a sľubov, ktorých obsah sa nie vždy stane realitou. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.


„Sladké sľuby je pesnička o tom, ako ľudia radi veria v krásne slová, ktoré v sebe nesú sľuby o láske - veria im a opájajú sa nimi, aj keď niekde vo svojom vnútri si uvedomujú, že sú to len sladké slová, a tie často majú krátku životnosť,“ hovorí Juraj Vitéz z kapely.

Pieseň vznikla ako vzájomná spolupráca Vitéza (bicie, spev) a Jerguša Oravca (gitara, spev). Spoločne vytvorili skladbu, ktorá znie sviežo a súčasne si zachováva charakteristický zvuk kapely.

„Máme blízko ku gitarám a k rockovej, bluesovej či punkovej hudbe, na ktorej sme vyrastali. Sladké sľuby sú tak trochu návratom ku koreňom - k obdobiu, keď boli rockové skladby postavené na nápaditých gitarových riffoch,“ dodáva Oravec.

Le Payaco plánujú predstaviť novinku aj naživo počas svojho jesenného klubového turné, v rámci ktorého kapela odohrá koncerty v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove, Trenčíne a Martine.

 


