|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. októbra 2025
Video: Le Payaco prichádzajú s novým singlom Sladké sľuby
Pieseň vznikla ako vzájomná spolupráca Vitéza (bicie, spev) a Jerguša Oravca (gitara, spev).
Zdieľať
Skupina Le Payaco sa po viac než roku pripomína s novou skladbou. Novinka Sladké sľuby ponúka typický autorský rukopis kapely, v ktorom dominuje melodickosť, nadhľad a muzikantská hravosť. Pesnička spája bluesový feeling s modernou rockovou energiou a tematicky sa jej text dotýka lásky, ľudskej dôvery a sľubov, ktorých obsah sa nie vždy stane realitou. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.
„Sladké sľuby je pesnička o tom, ako ľudia radi veria v krásne slová, ktoré v sebe nesú sľuby o láske - veria im a opájajú sa nimi, aj keď niekde vo svojom vnútri si uvedomujú, že sú to len sladké slová, a tie často majú krátku životnosť,“ hovorí Juraj Vitéz z kapely.
Pieseň vznikla ako vzájomná spolupráca Vitéza (bicie, spev) a Jerguša Oravca (gitara, spev). Spoločne vytvorili skladbu, ktorá znie sviežo a súčasne si zachováva charakteristický zvuk kapely.
„Máme blízko ku gitarám a k rockovej, bluesovej či punkovej hudbe, na ktorej sme vyrastali. Sladké sľuby sú tak trochu návratom ku koreňom - k obdobiu, keď boli rockové skladby postavené na nápaditých gitarových riffoch,“ dodáva Oravec.
Le Payaco plánujú predstaviť novinku aj naživo počas svojho jesenného klubového turné, v rámci ktorého kapela odohrá koncerty v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove, Trenčíne a Martine.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Nominácie na DOSKY 2025 sú známe
Nominácie na DOSKY 2025 sú známe