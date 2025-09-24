Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

24. septembra 2025

Tréneri si od budúceho roka finančne polepšia, Sociálna poisťovňa zavádza odpočítateľnú položku


Tagy: Denný vymeriavaci základ Hovorca Maximálny vymeriavací základ

Od 1. januára 2026 začne platiť pre zamestnancov-trénerov odvodová odpočítateľná položka (OOP) vo výške 300 eur mesačne. Zamestnávatelia sú povinní nahlásiť svojich ...



Zdieľať
socialna poistovna 676x451 24.9.2025 (SITA.sk) -



Od 1. januára 2026 začne platiť pre zamestnancov-trénerov odvodová odpočítateľná položka (OOP) vo výške 300 eur mesačne. Zamestnávatelia sú povinní nahlásiť svojich zamestnancov-trénerov do registra Sociálnej poisťovne (SP) prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb – zmena v období od 1. novembra do 31. decembra 2025, pričom dátum vzniku zmeny musí byť uvedený ako 1. január 2026. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Žiadne administratívne povinnosti


OOP trénera sa uplatňuje samostatne na každý právny vzťah trénera, bez ohľadu na jeho charakter (pracovná zmluva, dohoda, zmluva o výkone činnosti).

Zamestnanec-tréner nemusí vykonávať žiadne administratívne kroky, úľava sa uplatní automaticky aj pri viacerých paralelných právnych vzťahoch. Zamestnanec-tréner nemôže pracovať na základe dohody o výkone sezónnej práce, pretože táto forma nezakladá nárok na OOP trénera.

Ako sa znižuje vymeriavací základ


Vymeriavací základ zamestnanca-trénera sa znižuje o 300 eur mesačne, pričom ak je základ nižší, úľava sa uplatní v plnej výške základu. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové a garančné poistenie sa o úľavu neznižuje.

Sociálna poisťovňa upraví tlačivá tak, aby od 1. novembra 2025 mohli zamestnávatelia pri prihlasovaní zamestnancov uviesť príznak zamestnanca-trénera, ktorý bude od 1. januára 2026 povinný na všetkých relevantných výkazoch poistného.







Zdroj: SITA.sk - Tréneri si od budúceho roka finančne polepšia, Sociálna poisťovňa zavádza odpočítateľnú položku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Denný vymeriavaci základ Hovorca Maximálny vymeriavací základ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd v kauze prípravy vraždy Volzovej potvrdil nevinu obžalovaných, odvolanie prokurátora zamietol
<< predchádzajúci článok
Lukáš Parízek bude generálnym komisárom pre EXPO 2027 v Belehrade

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 