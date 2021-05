Život v Izraeli sa podľa veľvyslanca vrátil do normálu, Slovákom sa počas konfliktu nič nestalo

Konflikt zasiahol aj chod veľvyslanectva

V kryte musíte byť do minúty

Boje ukončilo až prímerie

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Po prímerí medzi Izraelom a Palestínou z piatka 21. mája sa život v krajine vracia do normálu. Slovenskí občania neboli počas konfliktu zranení a nedošlo ani k stratám na životoch. Pre agentúru SITA to uviedol Igor Maukš , mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Izraeli.Veľvyslanec tvrdí, že konflikt Izraela a palestínskeho hnutia Hamás výrazným spôsobom zasiahol aj chod veľvyslanectva v Tel Avive.„Rakety z pásma Gazy boli počas konfliktu vystrelené na Tel Aviv, kde sídli náš zastupiteľský úrad, aj niekoľkokrát za deň. Nikdy pritom neviete, v ktorú hodinu ostreľovanie začne a koľko rakiet na oblasť, v ktorej žijete, smeruje,“ povedal Maukš.Dodal, že v čase konfliktu bolo potrebné počúvať sirény ohlasujúce útok a neustále sledovať mobilné aplikácie, ktoré upozorňovali na miesta, kam rakety smerujú.Tým, že je veľvyslanectvo v citlivej oblasti, v ktorej môže hroziť konflikt, je na túto možnosť náležite pripravené. Jeho súčasťou je podzemný kryt civilnej ochrany, ktorý je vybavený prostriedkami potrebnými na prežitie v ňom.„Keď sa v Tel Avive rozozvučia sirény, každý, kto sa nachádza v budove musí dobehnúť v priebehu jednej minúty do podzemného krytu. Po skončení zvuku sirény je potrebné zotrvať v kryte ešte niekoľko minút,“ tvrdí veľvyslanec.Ani prebiehajúci konflikt nespôsobil, že by bol chod veľvyslanectva ohrozený. Jeho služba prebiehala tak, aby boli zabezpečené potrebné bezpečnostné opatrenia a aby všetci zamestnanci neboli vystavení ohrozeniu života.„Diplomati využívali častejšie takzvaný home office. Výkon diplomatickej a konzulárnej služby bol samozrejme zabezpečený nepretržite, teda 24 hodín denne,“ uviedol Maukš.Palestínska militantná organizácia Hamás, ktorá vládne v Pásme Gazy, vypálila v pondelok 10. mája rakety na izraelské hlavné mesto Jeruzalem. Izrael útok opätoval.Vzájomné boje a ostreľovanie ukončilo až prímerie v piatok 21. mája, ku ktorému vyzvali viaceré svetové mocnosti a lídri.