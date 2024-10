Šutaj Eštok by mal pokutu za odstavenie „čurillovcov“ zaplatiť zo svojho, vyzýva Holečková

25.10.2024 (SITA.sk) - Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Martina Holečková vyzýva ministra vnútra Hlas-SD ), aby pokutu vo výške 90-tisíc eur za odstavenie tzv. " čurillovcov " zaplatil zo svojho.Poslankyňa to uviedla v reakcii na rozhodnutie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti , ktorý zamietol odvolanie Šutaja Eštoka a potvrdil, že ministerstvo vnútra musí zaplatiť pokutu 90-tisíc eur."Pred rokom som ministra vnútra varovala, že porušuje zákon, keď vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu postavil mimo službu. Minister Šutaj Eštok však mňa ani mojich kolegov z opozície nepočúval a vyšetrovateľov postavil mimo službu, aj keď na to nemal súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti," uviedla Holečková.Zdôraznila, že Šutaj Eštok vyšetrovateľov nepostavil mimo služby z odborných dôvodov, ale iba na znak pomsty, keďže si dovolili vyšetrovať korupciu na najvyšších miestach a stíhať aj dovtedy nedotknuteľných politikov a podnikateľov. Poslankyňa je presvedčená, že za chybu ministra by však nemali platiť občania Slovenska.Úrad na ochranu oznamovateľov uložil rezortu vnútra začiatkom leta pokutu za to, že Šutaj Eštok postavil vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu mimo službu bez predchádzajúceho súhlasu tohto úradu, aj keď mali status chránených oznamovateľov. Policajti získali štatút chránených oznamovateľov na základe rozhodnutia prokurátorov, ktorí dozorovali kauzu Rozuzlenie