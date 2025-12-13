|
13.12.2025
|
13. decembra 2025
Ústav pamäti národa zverejnil ďalší zoznam vyšetrovateľov komunistickej Štátnej bezpečnosti
Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej webovej stránke zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vyšetrovania
13.12.2025 (SITA.sk) - Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej webovej stránke zverejnil organizačnú a personálnu rekonštrukciu útvarov vyšetrovania ŠtB na Slovensku v rokoch 1966 až 1971, ktorá dopĺňa doteraz zverejnených vyšetrovateľov ŠtB.
Zoznam doplnilo 82 príslušníkov, ktorí v týchto rokoch pôsobili na slovenských krajských útvaroch vyšetrovania ŠtB a na doteraz nezverejnenej Správe vyšetrovania ŠtB Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky. Z nich 12 nebolo doteraz zverejnených na iných útvaroch ŠtB.
Ako informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič, útvary vyšetrovania Štátnej bezpečnosti (ŠtB) vyšetrovali vybrané, predovšetkým politické, trestné činy, spolupracovali najmä s kontrarozviednymi útvarmi ŠtB.
Podieľali sa tým na ochrane komunistického režimu pred tzv. vnútorným a vonkajším nepriateľom, čiže na prenasledovaní skutočných i domnelých odporcov komunistického režimu. Celoštátnu Správu vyšetrovania ŠtB so sídlom v Prahe dopĺňali celoslovenské a krajské útvary vyšetrovania ŠtB a útvary vyšetrovania ŠtB vo vojenskej kontrarozviedke.
V roku 2024 ÚPN zverejnil prehľad 220 príslušníkov útvarov vyšetrovania ŠtB na Slovensku, v roku 2022 ústav zverejnil 11 príslušníkov zaradených na oddelení vyšetrovania ŠtB pri odbore vojenskej kontrarozviedky Východného vojenského okruhu. Spolu s aktuálne zverejnenými príslušníkmi Ústav pamäti národa od roku 2007 zverejnil už 5301 príslušníkov útvarov ŠtB na Slovensku. Organizačná a personálna rekonštrukcia útvarov vyšetrovania ŠtB na Slovensku v rokoch 1966 až 1989 je dostupná na webovej stránke: https://www.upn.gov.sk/projekty/utvary-vysetrovania-stb/.
Zdroj: SITA.sk - Ústav pamäti národa zverejnil ďalší zoznam vyšetrovateľov komunistickej Štátnej bezpečnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
