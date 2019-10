Saudská ťažba ropy by tento mesiac mala dosahovať do 9,9 mil. bpd

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 14. októbra (TASR) - Produkcia ropy v Saudskej Arábii by sa v októbri aj novembri mala pohybovať pod 9,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Povedal to v pondelok saudský minister energetiky princ Abdulazíz bin Salmán.Podľa ministra sa ťažba ropy v tomto a budúcom mesiaci očakáva na úrovni približne 9,86 milióna barelov denne. Na porovnanie, v septembri krajina podľa oficiálnych údajov ťažila denne 9,13 milióna barelov, čo v porovnaní s augustom predstavovalo pokles o 660.000 barelov denne. Dôvodom boli útoky na zariadenia ropného koncernu Saudi Aramco. Niektoré zdroje uviedli, že ťažba bola ešte nižšia a dosiahla 8,56 milióna barelov denne.Abdulazíz bin Salmán zároveň dodal, že maximálnu produkčnú kapacitu na úrovni 12 miliónov barelov denne dosiahne Saudská Arábia do konca novembra. Ako uviedol, momentálne vyváža zhruba 6,9 milióna barelov ropy/deň.