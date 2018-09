Svetová megastar Ed Sheeran sa v júli budúceho roka vráti do Prahy

Anglický spevák a textár Ed Sheeran. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. septembra (TASR) - V súčasnej dobe pravdepodobne nie je na svete úspešnejší a predávanejší umelec ako Ed Sheeran. Čerstvý držiteľ Radu britského impéria, štvornásobný držiteľ Grammy a pätnásobný víťaz BRIT Awards, ktorého živé koncerty patria celosvetovo medzi najžiadanejšie akcie, vystúpi 7. júla 2019 v Prahe.Usporiadatelia očakávajú obrovský záujem desaťtisícov fanúšikov. Napovedajú tomu nielen počty predaných vstupeniek po celom svete, ale aj Sheeranov rekord štyroch vystúpení na londýnskom štadióne Wembley, ktorý bol vôbec najväčším sólovým vystúpením bez sprievodnej kapely, aké kedy Spojené kráľovstvo videlo. Vstupenky na pražský koncert budú v predaji od 27. septembra. Všetky informácie návštevníci nájdu na webovej stránke edsheeran.cz.Ed Sheeran do Prahy zavíta v rámci európskeho turné Divide 2019. Atraktivitu koncertu určite zvyšuje aj fakt, že najpopulárnejší svetový umelec vynechá okolité štáty ako Poľsko či Slovensko. Do Českej republiky sa hudobník vracia po štyroch rokoch od svojej premiéry v pražskej Tipsport Aréne.hovorí Lenka Muráriková z usporiadateľskej agentúry Charmenko CZ.Ed Sheeran v minulom roku vydal tretí štúdiový album „÷" (Divide), ktorý získal ocenenie Grammy a doposiaľ sa z neho predalo viac ako 15,5 miliónov kópií. Od tej doby dominoval vo všetkých svetových hudobných rebríčkoch. Album ÷ priniesol single ako Shape of You (tretí najpredávanejší singel všetkých čias vo Veľkej Británii a vôbec najčastejšie streamovaná skladba na Spotify), Castle on Hill, Galway Girl, Perfect alebo Happier a patrí tak po predchádzajúcich albumoch „+" (Plus, 2011) a „x" (Multiply, 2014) k ďalším prelomovým nahrávkam svetovej hudobnej histórie.Na konci roku 2017 obdržal Ed Sheeran Rad britského impéria za svoje aktivity v oblasti hudby a charity. Toto ocenenie sa zaraďuje k ďalším, ktoré v priebehu svojej kariéry získal, vrátane štyroch Grammy, štyroch Ivor Novello, piatich BRIT Awards, šiestich Billboard Awards a mnohých ďalších.Ed Sheeran a jeho tím zaujímajú nekompromisný postoj voči komukoľvek, kto využíva neetické webové stránky ponúkajúce sekundárny predaj vstupeniek. Na pražskom vystúpení sa v rámci turné budú využívať iba e-tikety, čo znamená, že kreditná alebo debetná karta kupujúceho sa zároveň stáva vstupenkou. Organizátori vyzývajú všetkých zákazníkov, aby používali iba oficiálny predpredaj, oznámený na adrese www.edsheeran.cz.