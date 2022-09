Lunterovci pripravili banskobystrický kraj o milióny eur, podľa kandidáta na župana Polónyho by mali peniaze vrátiť

Za chyby by mali Lunterovci zaplatiť

Sumy za právnikov nesedia

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter vyrobil v mene svojho otca pri riadení kraja svojvoľne a vedome obrovský problém. Tvrdí to kandidát na župana Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Adrian Polóny s tým, že za zrušenie zmlúv s autobusovými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec boli Lunterovci ochotní zaplatiť právnikom milióny eur z peňazí všetkých občanov Banskobystrického kraja. Podľa kandidáta a zároveň predsedu predstavenstva SAD Zvolen by mali Lunterovci vrátiť 4,5 mil. eur.„Vyzývam Ondreja Luntera, ktorý rozhodol o neprávoplatnom vypovedaní zmluvy dopravcovi, aby kraju vrátil 4,5 milióna eur, ktoré náš kraj už stáli právnici za obhajobu jeho zlého rozhodnutia. Lunterovci boli opakovane upozornení na skutočnosť, že nekonajú v súlade s právom a Lunter sa dnes nemôže vyhovárať na to, že konal v dobrej viere. Preto je jeho povinnosťou za svoje vedomé chyby vo verejnej funkcii zaplatiť. Peniaze, ktoré kraju vráti, by sa mali okamžite použiť na dofinancovanie škôl a domovov sociálnych služieb v pôsobnosti kraja, ktoré zápasia s vysokými účtami za energie,“ povedal Polóny. Ján Lunter ako župan BBSK so svojím synom Ondrejom Lunterom vytvorili podľa Polónyho nezmyselný a na vode postavený spor so SAD Zvolen a SAD Lučenec, pri ktorom sa snažili rôznymi spôsobmi napadnúť platnosť vzájomnej zmluvy.„Po zastavení platieb za dopravu došla situácia až tak ďaleko, že v kraji prestali jazdiť autobusy. Tento problém, ktorý Lunterovci sami spôsobili, chceli vyriešiť príkazom dopravcovi, aby autobusovú dopravu obnovil. Dopravca proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie nielen samotnému županovi, ale aj na nadriadené úrady. Tie BBSK trikrát upozornili, že nekonal správne, ale situácia sa aj tak neriešila. Naopak, kraj si najal drahých právnikov, ktorí ich mali v tomto spore zastupovať,“ konštatuje kandidát na župana a dodáva, že účet za právne služby v spore, ktorý kraj nakoniec prehral, sa už vyšplhal na 4,5 milióna eur.„Nie je pravdou, že Banskobystrický samosprávny kraj stálo právne zastupovanie v spore s autobusovými dopravcami 4,5 milióna eur. Táto suma je vymyslená a ničím nepodložená,“ uvádza v stanovisku BBSK s tým, že od decembra 2018 do konca júla tohto roka zaplatil BBSK spoločnosti Taylor Wessing ako právnemu zástupcovi odmenu v celkovej súhrnnej výške 492 071,42 eura.Z toho platby za zastupovanie v súdnych sporoch, ktoré súviseli s dodatkami s dopravcami predstavujú 272 816, 67 eura. „Zvyšných 219 254,75 eura je za zastupovanie a právne poradenstvo v iných sporoch, ktoré kraj zdedil po bývalých vedeniach, resp. za konzultácie pri kreovaní novely zákona o verejnej doprave,“ objasňuje krajská samospráva.Banskobystrický samosprávny kraj zmluvy s autobusovými dopravcami nikdy nezrušil. „Jediné, čo kraj urobil bolo, že požiadal súd o preskúmanie zákonnosti uzatvorených dodatkov medzi vtedajším županom Marianom Kotlebom a dopravcami o predĺžení platnosti pôvodných zmlúv o päť rokov,“ dodáva BBSK.