Ukrajinci žňú rýchle úspechy na východe krajiny, pre ruskú operáciu to má značné dôsledky

Uprednostnenie obrannej akcie

Problém s prenesením zásob

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Rýchle úspechy ukrajinských síl pri protiofenzíve na východnej Ukrajine majú podľa britskej vojenskej rozviedky značné dôsledky pre ruskú operáciu.Vo svojom dennom hodnotení vojny na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter britské ministerstvo obrany uviedlo, že väčšina ruských ozbrojených síl na Ukrajine „je s vysokou pravdepodobnosťou nútená uprednostniť núdzové obranné akcie“.Tiež je podľa neho pravdepodobné, že už aj tak obmedzená dôvera nasadených vojakov v ruské vojenské vedenie sa bude ďalej zhoršovať.Rezort okrem toho skonštatoval, že Rusko pravdepodobne vzhľadom na postup ukrajinských síl nariadilo stiahnutie jeho vojakov z celej okupovanej Charkovskej oblasti západne od rieky Oskil. „V tomto sektore zostávajú izolované ohniská odporu, no od stredy Ukrajina znovu dobyla územie najmenej dvakrát väčšie ako Veľký Londýn,“ uviedol.Na juhu Ukrajiny blízko Chersonu má zase Rusko pravdepodobne problém s prenesením dostatočných zásob cez rieku Dnipro do prednej línie.Improvizovaný most, ktorý Rusko začalo budovať pred dvoma týždňami, je stále nedokončený a ukrajinské diaľkové delostrelectvo teraz pravdepodobne útočí na prechody cez Dnipro tak často, že Rusko nemôže vykonávať opravy poškodených cestných mostov.