Lupič s maskou Schwarzeneggera zostáva vo väzení, obžalovaný je aj z vraždy právnika Ernesta Valka (foto)

aktualizované 5. mája 2023, 16:29



Súd mu žiadosť zamietol

Séria bankových lúpeží

Vypovedá proti nemu len kajúcnik

5.5.2023 (SITA.sk) -Lupič, ktorý s maskou Arnolda Schwarzeneggera na tvári a so samopalom v ruke pred desiatimi rokmi prepadol pobočku VÚB banky v Smoleniciach, zostáva vo väzení.Okresný súd v Trnave zamietol žiadosť Jozefa Radiča o podmienečné prepustenie, aj keď si už odsedel 8,5 roka z jedenásťročného trestu odňatia slobody.Radič v súčasnosti čelí obžalobám z vraždy prominentného právnika Ernesta Valka a usmrtenia svojho komplica zo smolenickej lúpeže Antona Hupku . Proti uzneseniu o zamietnutí žiadosti o podmienečné prepusteníe podal sťažnosť.V prípade vraždy Ernesta Valka z novembra 2010 je Radič obžalovaný od mája 2020, súd sa v tomto prípade nezačal. Rozsudok v prípade usmrtenia Hupku zasa nie je právoplatný.Radiča chytili koncom roku 2014 po sérii bankových lúpeží páchateľmi, ktorí mali na tvárach silikónové masky Václava Klausa a Arnolda Schwarzeneggera. V auguste 2016 ho odsúdili na 11 rokov väzenia, v prípade ďalších dvoch bankových lúpeží spáchaných podobným štýlom ho súd vtedy oslobodil.Okresný súd v Trnave sa v piatok snažil presvedčiť, že za viac ako osem rokov vo väzení prehodnotil svoje priority a že je z neho iný človek, ako bol pred nástupom do väzenia.Súd však skonštatoval, že aj keď si už odpykal potrebnú časť trestu a aj z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove má dobré hodnotenie, nie je možno od neho očakávať vedenie riadneho života v budúcnosti. Súd pritom poukázal na predchádzajúce odsúdenia za útok na verejného činiteľa so zbraňou a za ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy.Radič v piatok cez telemost z Leopoldova povedal, že v prípade vraždy Valka proti nemu vypovedá len kajúcnik Jaroslav Klinka . To je spolupáchateľ, s ktorým pôvodne išli lúpiť do Valkovej vily v Limbachu.