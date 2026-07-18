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18. júla 2026
Tisíce ľudí v Kyjeve opäť protestovali proti odvolaniu ministra obrany Fedorova
Tagy: Odvolanie ministra Protesty Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Vojna na Ukrajine
Prezident Volodymyr Zelenskyj po personálnych zmenách vyzval na jednotu, nový šéf rezortu obrany je zatiaľ len poverený vedením ministerstva. Tisíce ľudí sa v piatok v Kyjeve druhý deň po sebe zišli ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Volodymyr Zelenskyj po personálnych zmenách vyzval na jednotu, nový šéf rezortu obrany je zatiaľ len poverený vedením ministerstva.
Tisíce ľudí sa v piatok v Kyjeve druhý deň po sebe zišli na protest proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, ktoré prezident Volodymyr Zelenskyj uskutočnil v rámci rozsiahlej reorganizácie vlády. Demonštranti niesli ukrajinské vlajky a transparenty vyjadrujúce podporu bývalému ministrovi.
Fedorov, ktorý rezort viedol necelého pol roka, sa opakovane dostával do sporov s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Syrským.
Presadzoval rýchlejšiu digitalizáciu armády, modernizáciu jej fungovania a reformy, ktoré podľa kritikov narážali na odpor tradičného vojenského velenia.
Deň po svojom odvolaní Fedorov obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny a spochybnil jeho schopnosť doviesť Ukrajinu k víťazstvu nad Ruskom.
„Prezident vo vojne by sa, úprimne povedané, nemal musieť rozhodovať v takejto situácii. Veľmi by som si želal jednotu,“ povedal Zelenskyj.
Prezident zároveň poveril vedením ministerstva obrany šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Jevhenija Chmaru.
„Dokážeme zvíťaziť nad Ruskom pri takomto spôsobe riadenia armády?“ opýtal sa Fedorov v kritike pomalej byrokracie a nedostatku flexibility vo velení.
Počas svojho pôsobenia zvýšil platy vojakov, predstavil plán čiastočnej demobilizácie a podporoval rozsiahle využívanie moderných technológií a dronov.
Podľa júnového prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu patril medzi najdôveryhodnejších verejných činiteľov v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí v Kyjeve opäť protestovali proti odvolaniu ministra obrany Fedorova © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ľudí sa v piatok v Kyjeve druhý deň po sebe zišli na protest proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, ktoré prezident Volodymyr Zelenskyj uskutočnil v rámci rozsiahlej reorganizácie vlády. Demonštranti niesli ukrajinské vlajky a transparenty vyjadrujúce podporu bývalému ministrovi.
Dlho to nevydržal
Fedorov, ktorý rezort viedol necelého pol roka, sa opakovane dostával do sporov s hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Syrským.
Presadzoval rýchlejšiu digitalizáciu armády, modernizáciu jej fungovania a reformy, ktoré podľa kritikov narážali na odpor tradičného vojenského velenia.
Rozdelená krajina
Deň po svojom odvolaní Fedorov obvinil Syrského z rozdeľovania krajiny a spochybnil jeho schopnosť doviesť Ukrajinu k víťazstvu nad Ruskom.
„Prezident vo vojne by sa, úprimne povedané, nemal musieť rozhodovať v takejto situácii. Veľmi by som si želal jednotu,“ povedal Zelenskyj.
Prezident zároveň poveril vedením ministerstva obrany šéfa Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) Jevhenija Chmaru.
„Dokážeme zvíťaziť nad Ruskom pri takomto spôsobe riadenia armády?“ opýtal sa Fedorov v kritike pomalej byrokracie a nedostatku flexibility vo velení.
Jeden z najpopulárnejších
Počas svojho pôsobenia zvýšil platy vojakov, predstavil plán čiastočnej demobilizácie a podporoval rozsiahle využívanie moderných technológií a dronov.
Podľa júnového prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu patril medzi najdôveryhodnejších verejných činiteľov v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce ľudí v Kyjeve opäť protestovali proti odvolaniu ministra obrany Fedorova © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Odvolanie ministra Protesty Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Vojna na Ukrajine
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