M. Lubyová: Učitelia by si mali viac vymieňať informácie

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovensko má dostatok učiteľov, majú však málo času na iné aktivity, ako je učenie, zlepšiť treba aj vzájomnú výmenu informácií. Skonštatoval to riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD Andreas Schleicher. Spolu s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS) sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre učiteľov na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí.Lubyová so Schleicherom skonštatovali, že učitelia sú vo svojej profesii často izolovaní.poznamenal Schleicher s tým, že by mali mať čas aj na vzdelávanie seba samých. Zdôraznil tiež nové formy učenia, predovšetkým spomenul potrebu digitalizácie.dodal.Posledné výskumy OECD podľa slov ministerky ukázali, že slovenskí učitelia sa necítia spoločensky docenení. So Streicherom zdôraznili potrebu zvýšenia ich statusu. Spomenuli aj pomerne nízke využívanie inovatívnych praktík vo vzdelávaní. Slovenskí učitelia si podľa nich málo vymieňajú informácie medzi sebou.Učiteľov označila šéfka rezortu za kľúčový faktor v systéme. Aj touto konferenciou sa podľa jej slov rezort snaží o zlepšenie dostupnosti, kvality a modernizácie systému školstva. Okrem učiteľov z Metodicko-pedagogického centra sa na konferencii zúčastňujú aj stovky učiteľov z bežných škôl. Lubyová verí, že to, čo sa naučia na konferencii, posunú ďalej svojim kolegom a prispejú tak k ich rozvoju.Konferenciu organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločne s Metodicko-pedagogickým centrom a OECD. Zameriava sa na zlepšenie dostupnosti, kvality a modernizácie systému vyučovania. Učiteľov na fóre okrem iného čakajú prednášky na témy, ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede, spätná väzba či zmeny hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. Podujatie potrvá do štvrtka (4. 6.).