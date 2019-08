M. Hlivák: ÚVO chce zvyšovať transparentnosť a rozširovať súťaž

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie chce zvyšovať transparentnosť obstarávaní a rozširovať súťaž, nie ju zužovať. Uviedol to predseda ÚVO Miroslav Hlivák na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS). Danko navrhuje zvýšiť finančné limity zákaziek pri priamych zadaniach s užším ponukovým konaním.uviedol. Zdôraznil, že prvoradou úlohou vyhlasovateľov súťaží je zabezpečiť prípravnú fázu, v ktorej musia nediskriminačne nastaviť podmienky, vrátane nediskriminačnej špecifikácie, ktorá nesmeruje ku konkrétnym výrobkom a výrobcom.Predpoklady na to podľa Hliváka vytvorila veľká reforma verejných obstarávaní z roku 2018. Uviedol, že ÚVO ju pripravil po širokej diskusii a zapracoval do nej aj požiadavky vyhlasovateľov súťaží. Návrhy prediskutovali aj s "ďalšími dôležitými subjektmi, ktoré vstupujú do procesu verejného obstarávania". Deklaroval, že zastúpenie mala štátna, verejná správa, tretí sektor, podnikateľské zväzy či akademická obec.Hlivák poznamenal, že v podobnom zložení pokračovali aj pri tohtoročnej príprave zmien zákona. Podotkol, že na rokovaniach boli zastúpení aj členovia Vlády SR a Kancelárie NR SR, ktorá však podľa jeho slov nevzniesla také požiadavky, ako deklaruje Danko.Predseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že verejné obstarávania a stavebný zákon potrebujú zmeny. Pomohlo by podľa neho napríklad zvýšenie limitov na možnosť priamych zadaní s užším ponukovým konaním.povedal v rozhovore pre TASR s tým, že sa to nedá urobiť bez ÚVO.Začiatkom júla predstavil ÚVO ďalšiu novelu zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sú opatrenia zamerané aj na majetkové prepojenia osôb, zneužívania opravných prostriedkov či environmentálny aspekt obstarávania. Hlivák vtedy zdôraznil, že zmeny vychádzajú aj z aktuálnych potrieb aplikačnej praxe. Od 1. januára platí veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá podľa neho splnila svoj cieľ, obstarávanie je rýchlejšie a jednoduchšie.