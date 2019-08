V Česku sa odhaduje vyššia úroda obilia o 519.000 ton než vlani

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. augusta (TASR) - Úroda obilia a maku by mala byť tento rok v Česku vyššia než vlani. Dosiahne sa však zrejme slabšia úroda repky. Vyplýva to z druhého tohtoročného odhadu úrody, ktorý uverejnil Český štatistický úrad.V porovnaní s vlaňajškom by mala byť úroda obilia asi o 519.000 ton vyššia. Predpokladaný rast produkcie súvisí predovšetkým s vyššími hektárovými úrodami o 6 %. Tento rok sa pestuje na vyššej výmere než vlani, a to o 2 %.Očakávaná úroda základných obilnín je o 5 % nižšia než priemerná úroda za posledných 5 rokov, ale bude približne na úrovni desaťročného priemeru.povedal hlavný ekonóm BHS Štěpán Křeček. Informoval o tom portál ČT24.czZber maku sa odhaduje na 25.000 ton. V porovnaní s vlaňajškom bude úroda takmer o 100 % vyššia. Výsledok sa dosiahne vďaka rozšíreniu osevnej plochy maku o viac ako 30 % a vyšším hektárovým výnosom takmer o 40 %.Repky by sa malo tento rok pozbierať z polí o 216.000 ton menej. Jej pokles sa odhaduje na 15 %. Repkou sa osiala menšia plocha a došlo aj k poklesu jej hektárovej úrody.