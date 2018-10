M. Lajčák sa chce naďalej venovať zahraničnej politike

Na snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. októbra (TASR) - Skutočnosť, že minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) sa v kuloároch spomína ako nový generálny tajomník Rady Európy, je výrazom ocenenia jeho aktivít na poli zahraničnej politiky a je to skvelá vizitka pre Slovensko. Uviedol to hovorca rezortu Boris Gandel.O takýchto kuloárnych informáciách referoval na sociálnej sieti prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa stretol so súčasným šéfom Rady Európy Thorbjörnom Jaglandom. Jeho mandát sa končí na budúci rok.uviedol Gandel v odpovedi na otázku, či by mal Lajčák o tento post záujem.