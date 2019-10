M. Lajčák si nemyslí, že by sa mal zapájať do kampaní Smeru-SD

Na archvínej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) si nemyslí, že by sa mal zapájať do kampaní Smeru-SD. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.Poznamenal, že sám seba považuje skôr za diplomata, ktorý bol vtiahnutý do politiky.uviedol.Lajčák podotkol, že rezort diplomacie čaká ešte veľa práce spojenej s predsedníctvom v OBSE.uzavrel šéf slovenskej diplomacie.