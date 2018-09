M. Lajčák zavŕšil ročné pôsobenie na čele Valného zhromaždenia OSN

Na archívnej snímke predseda Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák reční na konferencii OSN o budovaní a udržaní mieru v sídle OSN v New Yorku 24. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 18. septembra (TASR) - Celý rad konkrétnych výsledkov a úspechov dosiahlo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) pod vedením ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ktorý ukončil v pondelok svoje ročné pôsobenie vo funkcii predsedu 72. zasadnutia tohto medzinárodného orgánu.uviedol vo svojej správe tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Lajčák sa podľa neho angažoval akoRezort v tejto súvislosti poukázal na júlové schválenie návrhu prvej komplexnej medzivládnej dohody o bezpečnej, zákonnej a usporiadanej migrácii, ktorá má byť prijatá v decembri na medzivládnej konferencii v marockom Marrákeši.Kľúčovou prioritou Lajčáka ako predsedu VZ OSN bolouviedlo MZVaEZ s tým, že zameranie na ľudí - úsilie o mier a dôstojný život pre všetkých na udržateľnej planéte - bolo oficiálnou témou celého 72. zasadnutia VZ OSN.Lajčák sa prioritne orientoval na úzko prepojené a vzájomne sa ovplyvňujúce otázky zabezpečenia, budovania a udržania mieru a stability, na presadzovanie ľudských práv, financovania udržateľného ekonomického rozvoja, potláčanie hrozieb pre verejné zdravie, budovanie odolnosti voči zmene klímy a otázky vody a vodných zdrojov. V pozadí jeho iniciatív a úsilia bola vždy širšia vízia v oblasti prevencie konfliktov a podpory úlohy žien a mládeže v tomto kontexte.Počas 12 mesiacov viedol Lajčák ako predseda VZ OSN viac ako 70 zasadnutí tohto orgánu a predniesol takmer 300 prejavov. Absolvoval viac než 440 stretnutí s predstaviteľmi členských štátov OSN (vrátane 26 prezidentov, 16 predsedov vlád, ôsmich podpredsedov vlád a viac ako 90 ministrov a štátnych tajomníkov) a viac ako 80 stretnutí s partnermi OSN, vrátane predstaviteľov iných medzinárodných a regionálnych organizácií a inštitúcií a občianskej spoločnosti. Zorganizoval desať podujatí VZ OSN na vysokej úrovni, poskytol viac ako 60 rozhovorov pre médiá a uskutočnil 20 pracovných ciest do 36 miest v 28 krajinách.Valné zhromaždenie OSN so sídlom v New Yorku je najvyšším a najreprezentatívnejším orgánom OSN, ktorý združuje všetkých 193 členských štátov OSN, a funkcia jeho predsedu je politicky a protokolárne najvyšším postom v systéme OSN. Slovenskej republike a slovenskej diplomacii sa tejto cti dostalo po prvýkrát, pripomenulo MZVaEZ.Funkcia predsedu VZ OSN rotuje každý rok medzi piatimi regionálnymi skupinami členských štátov OSN. Ďalej je na rade región Latinskej Ameriky a Karibiku. Post predsedníčky 73. zasadnutia VZ OSN bude počas nasledujúcich 12 mesiacov vykonávať bývalá ministerka zahraničných vecí Ekvádoru María Fernanda Espinosová-Garcésová.