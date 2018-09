Prezident Kiska odcestoval na summit Iniciatívy troch morí v Bukurešti

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. septembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska odcestoval v utorok na summit Iniciatívy troch morí, ktorý sa koná v Bukurešti. Výsledkom summitu by malo byť prijatie zoznamu prioritných projektov, vytvorenie siete obchodných komôr či potvrdenie záujmu o vytvorenie investičného fondu na spolufinancovanie projektov. Kiska zároveň absolvuje aj rokovanie s nemeckým ministrom zahraničných vecí Heikom Maasom. Prezident by sa mal vrátiť na Slovensko v popoludňajších hodinách.Očakávanými výsledkami summitu sú prijatie zoznamu prioritných projektov pre prepojenia v odvetviach energetiky, dopravy a digitálnych sietí, vytvorenie siete obchodných komôr krajín Iniciatívy a potvrdenie záujmu o vytvorenie investičného fondu, ktorý by prispieval na spolufinancovanie projektov, informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia kancelárie prezidenta.Na summite by sa ako čestný hosť mal zúčastniť aj predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker a tiež minister pre energetiku USA Rick Perry. Na rokovaniach budú prítomní aj zástupcovia Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky. Čestným hosťom podujatia bude aj minister zahraničných vecí Nemecka Heiko Maas, s ktorým prezident SR absolvuje samostatné rokovanie.Iniciatíva združuje dvanásť krajín Európskej únie (EÚ) – Poľsko, Chorvátsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litvu, Estónsko a Rakúsko. Jej cieľom je posilnenie spolupráce pri rozvoji infraštruktúrnych prepojení regiónu v energetike, doprave a digitálnej oblasti.