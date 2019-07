Rezort financií predkladá vláde návrh na predĺženie dohody s EIB

Ilustračná snímka Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Slovensko by malo získať viac času na dočerpanie finančných prostriedkov z Európskej investičnej banky (EIB). Vláda chce uzavrieť dodatok k dohode o financovaní. Návrhom sa bude v stredu (3. 7.) zaoberať vládny kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD).Slovensko z rámcového úveru EIB čerpalo dve tranže. Prvá bola ešte v roku 2015 vo výške 200 miliónov eur a druhá bola čerpaná 19. júna tohto roka v sume 151 miliónov eur. Konečný dátum dostupnosti úverových zdrojov vypršal 30. júna tohto roka, štátu sa však nepodarilo vyčerpať všetky zdroje zo schváleného rámcového úveru v objeme 600 miliónov eur.Ministerstvo financií (MF) SR preto predkladá na rokovanie vlády materiál, v ktorom navrhuje uzatvoriť dodatok s EIB, aby sa dali peniaze dočerpať.zdôvodnilo ministerstvo v predkladacej správe.Schválením dodatku by štát mohol zdroje vyčerpať do 31. marca 2023.doplnilo MF SR.