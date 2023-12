M.Šulík: E.Vášáryová je dobrý človek a má veľmi dobrý zmysel pre humor

Emília je nový dokumentárny film režiséra Martina Šulíka. Snímka, ktorú venoval hviezde slovenského filmu, televízie a divadla Emílii Vášáryovej, vstúpila tento týždeň (7. 12.) do kín. Ambíciou tvorcov bolo vytvoriť film, zachytávajúci široký rozsah práce hereckej hviezdy, a to, ako sa jej umelecká tvorba prelínala so životom. Podľa producenta snímky je Emília prvým celovečerným filmom o slovenskej hereckej osobnosti v kinách na Slovensku.





Divákov prevedie zákrutami času, umožní im pochopiť súvislosti herečkinho života i umeleckého snaženia prostredníctvom výpovedí jej priateľov, kolegov, spolupracovníkov, filmových a divadelných kritikov. "V štruktúre filmu je aj veľa mikroportrétov, pani Vášáryová mala chuť rozprávať o ľuďoch, ktorí ovplyvnili jej život," hovorí Šulík. Vášáryovú označil za dobrého človeka. "Jej hodnotový systém sa prelína v jej práci. Keď si pozriete, čo hrá, nenájdete veľa postáv, ktoré by boli plytké alebo zbytočné, väčšina tých postáv sa vyjadruje k zásadným veciam v našom živote. A čo je ešte dobré, ona má veľmi dobrý zmysel pre humor," uviedol režisér.V minulosti Martin Šulík nakrútil aj dokumenty o Milanovi Sládkovi, Martinovi Slivkovi. Na konte má aj oceňovaný dokumentárny cyklus 25 zo šesťdesiatych alebo československá nová vlna či televízny dokument Milan Čorba, venovaný poprednému slovenskému kostýmovému výtvarníkovi a scénografovi, manželovi Emílie Vášáryovej. Ten vznikol v roku 2014."Už aj vtedy sme rozmýšľali nad tým, že raz príde ten čas, kedy by sme mohli urobiť aj dokument o Milke Vášáryovej. Sme radi, že sa to podarilo už len kvôli tomu, že v kinách na Slovensku ešte nikdy nebol celovečerný film o slovenskej hereckej osobnosti. Milka je takou výnimočnou osobnosťou," povedal Dávid Čorba, producent nového filmu. Označil ho za užitočnú snímku, z ktorej sa diváci veľa dozvedia. "Je to vlastne náš príbeh od 60. rokov až po dnešok, ktorého sprievodcom je pani Emília," dodal Čorba.Film Emília je v kinách od 7. decembra.