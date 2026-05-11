Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Má len 19 rokov a chvália ho Crosby aj MacKinnon. Kanada z neho urobila kapitána na MS v hokeji 2026 – VIDEO
Tagy: MS v hokeji 2026
Kanada zdolala Francúzsko 6:1 a Macklin Celebrini sa na tom podieľal gólom a tromi asistenciami. Hokejisti Kanady budú mať na majstrovstvách sveta 19-ročného kapitána. Je to možno šokujúce, ale Macklin ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Kanada zdolala Francúzsko 6:1 a Macklin Celebrini sa na tom podieľal gólom a tromi asistenciami.
Hokejisti Kanady budú mať na majstrovstvách sveta 19-ročného kapitána. Je to možno šokujúce, ale Macklin Celebrini má v takom mladom veku za sebou toho viac ako mnohí jeho oveľa starší spoluhráči. Vlani v Štokholme a Herningu zažil debut na MS dospelých po boku hrajúcej legendy Sidneyho Crosbyho.
Kanaďania boli suverénni až do štvrťfinále, kde šokujúco nestačili na domácich Dánov (1:2). V aktuálnej sezóne NHL, ktorá bola pre neho druhá v kariére, Celebrini naplno rozvinul svoj obrovský talent.
V drese San Jose Sharks nazbieral 115 bodov a obsadil štvrtú priečku v hodnotení produktivity za Connorom McDavidom (138), Nikitom Kučerovom (130) a Nathanom MacKinnonom (127).
Vo februári bol fenomenálny tínedžer súčasťou supersilného výberu Kanady na zimných olympijských hrách v Miláne, kde v šiestich zápasoch nazbieral 10 bodov za 5 gólov a 5 asistencií. V počte gólov vyrovnal kanadský rekord Jaroma Iginlu z olympijských turnajov s účasťou hráčov NHL.
Kanaďania napokon nezvládli rolu najväčšieho favorita a vo finále prehrali s Američanmi 1:2 po predĺžení. Na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku budú Celebrinimu v plnení si kapitánskych povinností pomáhať oveľa skúsenejší 35-roční asistenti John Tavares a Ryan O´Reilly.
Celebrini bude zároveň jediný z hviezdami nabitého kanadského tímu zo ZOH v Miláne, ktorý si zahrá aj na MS vo Fribourgu a Zürichu.
"Je to výnimočný hráč. Na svoj vek hrá hokej skúseného harcovníka. V jeho hre nič nechýba z moderného hokeja - výborne korčuľuje, rozhadzuje puky na požiadanie a tiež strieľa veľa gólov. Keď k tomu pridáte skvelú defenzívu v kombinácii s vysokým hokejovým IQ, je to hotový hráč v tele 19-ročného mladíka," zložil Celebrinimu poklonu Crosby, cituje ho The Athletic.
"Je neuveriteľné, aký je dobrý. Je to tým, že verí tomu, čo robí a je správne nastavený. Niekedy mám pocit, žeby som sa mal od neho aj ja niečomu priučiť," pridal sa s pochvalou ďalší skvelý kanadský útočník Nathan MacKinnon.
Celebrini ako pravý kapitán mal najväčší bodový podiel na víťazstve Kanady nad Francúzskom 6:1 v nedeľňajšom prípravnom zápase pred MS.
V parížskej Accor Arene strelil gól a pridal k nemu aj tri asistencie. Ďalšie kanadské góly dosiahli Mark Scheifele, Gabriel Vilardi, John Tavares, Dylan Holloway a jeden doplnil aj obranca Parker Wotherspoon
"Prihral na góly Scheifelemu a Vilardimu. Potom sám pridal presný zásah na 5:1. A pri presilovkovom góle Tavaresa na 6:1 mal znova asistenciu. Zaklincoval tak svoj štvorbodový večer," napísal kanadský Sportsnet o Celebrinim.
Kanada bude v poradí šiestym súperom Slovenska na MS 2026 vo Fribourgu. Vzájomný zápas odohrajú 24. mája od 20.20 h.
Zdroj: SITA.sk - Má len 19 rokov a chvália ho Crosby aj MacKinnon. Kanada z neho urobila kapitána na MS v hokeji 2026 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyhrážali sa mu smrťou a napadli ho. Surovčík zažil traumatické derby medzi Slaviou a Spartou Praha – VIDEO
Barcelona vyhrala 264. El Clasico a získala 29. španielsky ligový titul
