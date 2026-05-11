Má len 19 rokov a chvália ho Crosby aj MacKinnon. Kanada z neho urobila kapitána na MS v hokeji 2026 – VIDEO


Kanada zdolala Francúzsko 6:1 a Macklin Celebrini sa na tom podieľal gólom a tromi asistenciami. Hokejisti Kanady budú mať na majstrovstvách sveta 19-ročného kapitána. Je to možno šokujúce, ale Macklin ...



11.5.2026 (SITA.sk) - Kanada zdolala Francúzsko 6:1 a Macklin Celebrini sa na tom podieľal gólom a tromi asistenciami.


Hokejisti Kanady budú mať na majstrovstvách sveta 19-ročného kapitána. Je to možno šokujúce, ale Macklin Celebrini má v takom mladom veku za sebou toho viac ako mnohí jeho oveľa starší spoluhráči. Vlani v Štokholme a Herningu zažil debut na MS dospelých po boku hrajúcej legendy Sidneyho Crosbyho.

115 bodov v NHL


Kanaďania boli suverénni až do štvrťfinále, kde šokujúco nestačili na domácich Dánov (1:2). V aktuálnej sezóne NHL, ktorá bola pre neho druhá v kariére, Celebrini naplno rozvinul svoj obrovský talent.

V drese San Jose Sharks nazbieral 115 bodov a obsadil štvrtú priečku v hodnotení produktivity za Connorom McDavidom (138), Nikitom Kučerovom (130) a Nathanom MacKinnonom (127).


Najlepší na ZOH


Vo februári bol fenomenálny tínedžer súčasťou supersilného výberu Kanady na zimných olympijských hrách v Miláne, kde v šiestich zápasoch nazbieral 10 bodov za 5 gólov a 5 asistencií. V počte gólov vyrovnal kanadský rekord Jaroma Iginlu z olympijských turnajov s účasťou hráčov NHL.

Jediný z Milána do Fribourgu


Kanaďania napokon nezvládli rolu najväčšieho favorita a vo finále prehrali s Američanmi 1:2 po predĺžení. Na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku budú Celebrinimu v plnení si kapitánskych povinností pomáhať oveľa skúsenejší 35-roční asistenti John Tavares a Ryan O´Reilly.

Celebrini bude zároveň jediný z hviezdami nabitého kanadského tímu zo ZOH v Miláne, ktorý si zahrá aj na MS vo Fribourgu a Zürichu.

Poklona od Crosbyho


"Je to výnimočný hráč. Na svoj vek hrá hokej skúseného harcovníka. V jeho hre nič nechýba z moderného hokeja - výborne korčuľuje, rozhadzuje puky na požiadanie a tiež strieľa veľa gólov. Keď k tomu pridáte skvelú defenzívu v kombinácii s vysokým hokejovým IQ, je to hotový hráč v tele 19-ročného mladíka," zložil Celebrinimu poklonu Crosby, cituje ho The Athletic.

"Je neuveriteľné, aký je dobrý. Je to tým, že verí tomu, čo robí a je správne nastavený. Niekedy mám pocit, žeby som sa mal od neho aj ja niečomu priučiť," pridal sa s pochvalou ďalší skvelý kanadský útočník Nathan MacKinnon.


Bol pri štyroch góloch


Celebrini ako pravý kapitán mal najväčší bodový podiel na víťazstve Kanady nad Francúzskom 6:1 v nedeľňajšom prípravnom zápase pred MS.

V parížskej Accor Arene strelil gól a pridal k nemu aj tri asistencie. Ďalšie kanadské góly dosiahli Mark Scheifele, Gabriel Vilardi, John Tavares, Dylan Holloway a jeden doplnil aj obranca Parker Wotherspoon

Veľký večer


"Prihral na góly Scheifelemu a Vilardimu. Potom sám pridal presný zásah na 5:1. A pri presilovkovom góle Tavaresa na 6:1 mal znova asistenciu. Zaklincoval tak svoj štvorbodový večer," napísal kanadský Sportsnet o Celebrinim.

Kanada bude v poradí šiestym súperom Slovenska na MS 2026 vo Fribourgu. Vzájomný zápas odohrajú 24. mája od 20.20 h.


Zdroj: SITA.sk


